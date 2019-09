Robinho, mortífero

As de Madrid



Maravilloso espectáculo el ofrecido por el Real Madrid y el Villarreal en el Bernabéu, que deja al equipo que entrena Bernd Schuster con nueve puntos de ventaja sobre el Barcelona, que empató con el Bilbao. Robinho y Guti, escoltados por Gago, se juntaron para firmar las mejores acciones de la noche. Muy buena imagen del Villarreal, que nunca se rindió.



En este golpe quizá definitivo al campeonato tuvieron más responsabilidad que nadie Gago, Guti y Robinho. El argentino se siente cada día más cómodo, ha ganado en confianza, se cree importante y su fútbol ha crecido una enormidad desde que es titular. Fue el equilibrio necesario en el centro del campo, el primero en defender y en dar una salida coherente al balón. El guardaespaldas perfecto de los dos artistas de este grupo, Guti y Robinho. Con sus pinceladas delicadas y de trazo fino dibujaron las mejores escenas de la noche. Fútbol de alto nivel. Lástima que el Madrid no apueste siempre por esta línea de juego.



Cuando Guti está inspirado y tiene ganas de jugar no hay defensa que se le resista. Se inventó un pase espectacular para romper la línea defensiva del Villarreal y hacerle llegar el balón a Robinho, que definió de forma maravillosa, al primer toque.



Como tampoco tiene miedo Rossi, uno de los mejores fichajes de esta Liga y que dejó su firma en el Bernabéu con un gran gol desde el borde del área después de una elegante maniobra individual que dejó en evidencia a Cannavaro. Sólo quince minutos pudo aguantar Casillas con su portería inmaculada, para dejar su récord personal de imbatibilidad en 575 minutos. Una eternidad cuando eres portero del Real Madrid.



Apenas había avanzado un cuarto de hora el reloj y ya se había visto más fútbol que en muchos partidos completos. Se marchó el Madrid a los vestuarios indignado con el árbitro, Álvarez Izquierdo, que no señaló un penalti por empujón de Godín a Van Nistelrooy, y salió de ellos algo despistado. Le costó centrarse de nuevo y cuando más dominaba el Villarreal, Guti se inventó un contragolpe que acabó en gol. Con un toque sutil se deshizo de tres rivales y mandó el balón a Sergio Ramos, que recorrió la enorme pradera que tenía por delante hasta llegar al área y combinar con Raúl, que no acertó a batir a Diego López, que repelió también un disparo de Guti, pero nada pudo hacer para detener el balón que Robinho, con sutileza, puso junto al poste.



Continuó después esa maravillosa locura que fue el partido. Volvió a empatar el Villarreal, gracias a Capdevila que se aprovechó de la pésima defensa que hizo el Madrid en un córner, pero apenas pudo disfrutar dos minutos, el tiempo que tardó el Madrid en llevar el 3-2 definitivo al marcador. Gran pase de Gago y perfecta definición de Sneijder, que salió desde el banquillo para dar un golpe quizá definitivo a la Liga. El Real Madrid tiene ya nueve puntos de ventaja sobre el Barcelona y 15 sobre el Villarreal, una distancia que se antoja inalcanzable para sus rivales.