¿Mays o Dimaggio?

Baseball Digest



Los dos jugaron centerfield como si estuvieran usando alas en sus zapatos. Ambos estuvieron muy próximos a ser el perfecto jugador de pelota. Tal vez lo fueron.



Willie Mays, el superastro de los Gigantes de Nueva York y San Francisco, y Joe Dimaggio, el silencioso, introvertido, pero impresionantemente efectivo pelotero de los Yankees, han conservado una feroz rivalidad por la consideración como mejor centerfield de todos los tiempos.



En una de esas curiosas casualidades propias de los deportes, Mays entró en las mayores el año en que Dimaggio las abandonó, 1951. Los dos se enfrentaron en sólo una oportunidad, durante las Series Mundiales de 1951 entre los Gigantes y los Yankees, ganadas por estos últimos cuatro juegos a dos.





El más durable

Mays tiene una carrera mucho más larga que Dimaggio, aunque parte de ello se debió incuestionablemente a que sobrevivió por vario años después de los 40, cuando era la sombra del gran jugador que había sido, Dimaggio se retiró a los 37 años y fue su idea. Podía haber jugado varios años más.



Mays, elegido para el Salón de la Fama en enero del 78, jugó 22 temporadas, comenzando con los gigantes de Nueva York en 1951, pasando a San Francisco en 1958 y terminando con los Mets de Nueva York, en 1972 y 1973, su año final. Mays vio su carrera interrumpida por el servicio, perdiendo una temporada completa, 1953 y la mayor parte del 52, a causa de sus deberes con el ejército. Tenía solamente 21 años cuando ingresó.



Dimaggio votado para el Salón de la Fama en 1956, en su segundo intento, después de pasar 13 temporadas con los Yankees y tres años completos en el servicio militar, 1943-44-45. Tenía 28 años cuando entró al ejército y obviamente estaba en el mejor momento de su carrera.





Bateo profuso

El promedio de bateo de su carrera fue de .325, contra .302 de Mays, bateando 2,214 hits contra 3,283 toletazos de su oponente. Los jonrones de Dimaggio fueron 361, los de Mays 660. Sin ser un corredor lento, Joe robó solo 30 bases en su carrera contra 338 de Mays, y es que los Yankees no corrían mucho cuando Dimaggio jugó para ellos. No tenían necesidad.



Como jugador Dimaggio fue siempre descrito en términos superlativos. Tenía una veloz y escurridiza forma de correr y siempre parecía estar allí antes que la pelota. No tenía la velocidad para correr de medio atrás de Mays, pero Dimaggio era un magnífico juez de la pelota en vuelo y rara vez fue cogido fuera de posición.





Brazos poderosos

Tanto Dimaggio como Mays tenían poderosos brazos y sólo los más atrevidos y rápidos trataban de anotar desde tercera después de un fly al extremo del center field.



En porcentaje de jonrones la ventaja es para Mays, aunque hay que apuntar que Dimaggio jugó más de la mitad de su tiempo en el Yankee Stadium, donde el left center era llamado “Valle de la Muerte” por su profundidad, con más de 400 pies.



Mays promedió un jonrón cada 16.49 oportunidades al bate, mientras que el promedio de Dimaggio fue de uno cada 18.88. Dimaggio, sin embargo, tiene un promedio de carreras empujadas mejor que el de Mays.





Series mundiales

En acción de las Series mundiales, Dimaggio logró una sólida ventaja sobre Mays. En 51 juegos de las Series bateó de .217. Impulsó 30 carrera y conectó ocho jornones. Mays, en 20 juegos de las series bateó de .239. No conectó jonrones y sólo impulso seis carreras.



Aunque Mays no pudo en ocasiones, hacer jugadas más espectaculares, Dimaggio logró una cosa a la que Willie nunca se acercó, la seguidilla de batear en 56 juegos seguidos en 1941.



Dimaggio fue el Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 1941, el segundo de los tres similares reconocimientos que obtuvieron a lo largo de su carrera. Ganó a pesar del hecho de que Ted Williams, del Boston bateó de .406, la última vez que alguien alcanzó a los .400.



En las postrimerías de su carrera, Mays reveló que cuando niño Dimaggio había sido su héroe. “Yo trataba de hacer las cosas como Dimaggio”, dijo Mays, “Pero sólo él podía hacerlas”.



Un compañero de equipo en San Francisco, Jesús Alou, dijo que Mays: “Era maravilloso verlo afanándose, una y otra vez, todo el tiempo. El me enseñó que de eso se trataba todo en el béisbol.



Si Mays exudaba entusiasmo siempre parecía el retrato del equilibrio y la dignidad. Joe MacCarty decía que de todas las estrellas a las que el dirigió, Dimaggio fue quien necesitó menos indicaciones.





Jugador natural

Casey Stangel, quien dirigiera a Dimaggio en sus últimas tres temporadas, 1949, 1950 y 1951. “Dimaggio lo hacía todo naturalmente. Fue el más intuitivo de todos los jugadores de pelota que conocí”.



Comparando a Mays y Dimaggio, uno realmente debe ir un poco más allá de los promedios del libro de récords. Cualquier gerente general o manager conoce lo suficiente como para considerar los intangible en el momento de establecer la valía de un jugador.



Mays no se hizo líder de los Gigantes sino hasta bien entrada su carrera. En 1955, por ejemplo, Monte Irvin era el líder en el bateo. Durocher en el dogout y Sal Magglie y Larry Jansen en el montículo.



Dimaggio con su tranquilo poder y sus excelencias al actuar bajo presión, fue un líder entre los Yankees casi desde el principio. Es cierto que Baby Ruth ya se había ido y que Lou Gehrig tuvo su trágica cita con el destino unos pocos años después.



Pero sigue en pie el hecho de que Dimaggio fue siempre quien dio la pauta entre los Yankees. El hombre que consiguió el gran hit, que hizo la gran jugada en el campo y que siempre operó con una arraigada confianza que nunca fue arrogante pero que siempre estuvo allí. Fue el tipo que pudo salirse de la lista de lesionados a tiempo de hacerse cargo del equipo contra los Medias Rojas de Boston en las postrimerías de los años 40, y casi desmantelar el Parque Fenway.



Mays era un poco más veloz en las bases, pero a pesar de sus numerosas atrapadas de circo, realmente es dudoso que fuera el mejor al campo que Dimaggio. Cada hombre tuvo estadísticas bastantes impresionantes en el plato. Pero en el reino de los intangibles, del auténtico liderazgo, de la frialdad, de la confianza bajo presión, el voto es indudablemente para Dimaggio.