Pato ataca con 2 goles

El joven brasileño Alexander ‘Pato’, autor de los dos tantos, desatascó al Milan ante el Génova (2-0) y le dio un triunfo valioso en la lucha por la zona Champions, en una vigésima jornada que ha visto al Udinese parar en casa al triunfante líder Inter (0-0), que jugó casi setenta minutos con diez. La primera jornada de la segunda vuelta de la Liga italiana ha resultado interesante y puede que sea importante en la lucha por el Scudetto, pues ahora el líder Inter ha visto reducida a cinco puntos su ventaja sobre el Roma, que ganó en casa al Palermo (1-0).



El Udinese, pese a no aprovecharse del todo de un Inter que jugó con diez desde el minuto 22 por doble tarjeta al brasileño César, sigue siendo una especie de “bestia negra” interista. Fue el único equipo al que el conjunto milanés no ganó la pasada campaña (dos empates), además frenando la racha de diecisiete triunfos consecutivos que llevaba, y en la presente empató en Milan.



Eso sí, el Inter salvó los muebles, su condición de invicto, pese a su temprana inferioridad numérica (la segunda vez consecutiva que lo hace, pues el miércoles en Copa Italia le pasó algo similar ante el Juventus Turín) e incluso dispuso de tres notables ocasiones para marcar. Las tres con el argentino Julio Cruz (m.42, 43 y 50), pero el otrora infalible suramericano no las aprovechó. El Udinese, quinto clasificado, también construyó las suyas, pero se mostró excesivamente impreciso en el pase final, perdiendo una buena ocasión para acercarse a la cuarta plaza. Un empate, pues, justo y que puede reabrir la lucha por el preciado título.





Pato, bigoleador

En Milan, con Ronaldo ausente por un nuevo problema muscular en la pantorrilla, el joven Pato fue determinante para un triunfo ante el Génova (2-0) vital en la lucha del conjunto milanista por alcanzar, al menos, la cuarta plaza (última de acceso a la fase preliminar de la Liga de Campeones de Europa). El Milan, con un Kaká algo opaco, una sola punta, gozó de oportunidades para anotar ya en la primera mitad, pero también las tuvo el Génova. Se fue al descanso con el empate inicial y con un cierto miedo en el cuerpo de los milanistas, que parecían no ver cómo abrir la puerta defendida por el meta brasileño Rubinho.



Pero Pato, de cabeza (m.68), tras una cesión de Seedorf, despejó el temor a su equipo, con un 1-0 que fue todo un abrelatas. Y es que, apenas dos minutos después, una escapada del brasileño motivó la expulsión del meta Rubinho (tocó con la mano el balón fuera del área) y, a ocho minutos del final, puso el 2-0 en una acción donde pudo haber fuera de juego. La victoria mantiene al Milan (aún con dos partidos menos) a diez puntos del cuarto lugar, ocupado por el Fiorentina, ya que el conjunto florentino hizo suyo el derbi toscano en casa del penúltimo Empoli (0-2).





* Mutu comanda la victoria de la Fiorentina *

Un triunfo del Fiorentina sufrido y casi inmerecido. Llegó en los instantes finales, con goles del rumano Adrian Mutu (m.85) y Pazzini (m.92), pero vale su peso en oro. Y es que, a expensas de lo que haga el Juventus Turín, de momento los tres puntos le sirven también para igualar con el equipo juventino en la tercera plaza. Más agónica aún, y casi más importante, fue la victoria del colista Cagliari sobre el Nápoles (2-1), con los dos goles locales en el tiempo de recuperación: Matri (m.92) y Daniele Conti (m.94). Los napolitanos se habían adelantado con Hamsik (m.57) y ya se veían con un triunfo espanta crisis. Pero, al final, los tres puntos fueron para el Cagliari, que noganaba en liga desde el último septiembre y que, cuando menos, sigue con alguna, aunque lejana, opción de salvación.



Sorprendente, por lo acontecido en la primera hora, fue el empate del antepenúltimo Reggina en casa del Atalanta (2-2), verdugo el pasado miércoles del Milan en el primero de los tres partidos que los milanistas tiene por recuperar. El Atalanta llegó a la hora de juego con una ventaja de 2-0 y con neta superioridad sobre el terreno de juego.



Pero, en un visto y no visto, llegó el 2-2, con Vigiani (m.61) y Barreto (m.67), que frena a los bergamascos en su objetivo zona Copa UEFA.



Empate sin goles en el Catania-Parma y Torino-Lazio, siendo destacado en este último partido que ambos equipos terminaron con diez jugadores y que el estreno del recién fichado lacial Rolando Bianchi (ex-Manchester United) duró cinco minutos: saltó al terreno de juego en el 60 y fue expulsado (doble tarjeta) en el 65; casi un récord.