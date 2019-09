García por otro impacto

Los derechos Javier Ortiz y Rafael García fueron anunciados para abrir esta noche en el primer desafío de la serie amistosa de tres juegos entre el Bóer, campeón de la LNBP, y los Caimanes de Barranquilla, campeón de Colombia.



Así lo confirmaron los dirigentes de ambos conjuntos, conforme el reporte ofrecido por el colega Miguel Mendoza, de radio La Primerísima, que cubre el evento, que inicia hoy en Barranquilla, continúa mañana en Montería y cierra el jueves en Cartagena.



El Bóer es el primer equipo de la Liga Nicaragüense de Béisbol Profesional que realiza una serie en el extranjero, y tiene el compromiso de realizar una buena actuación, para que sea valorada por la Confederación del Caribe, que tiene tanto a nicas como a colombianos entre sus potenciales competidores en futuras Series del Caribe.



Y también el Bóer busca “saldar cuentas” en esta serie amistosa. El año pasado, del ocho al diez de febrero, en el Estadio Nacional “Denis Martínez”, los colombianos, representados por los Tigres de Cartagena, ganaron la serie 2-1, al imponerse en los dos primeros desafíos. El primero por 4x3, producto de un jonrón de Carlos Villalobos en el noveno inning contra Ricardo Gómez, quien tuvo un relevo de seis episodios, en los que ponchó a siete. Ortiz no tuvo decisión, y dejó el juego empatado a tres. El segundo juego lo ganaron 6x3, con gran pitcheo de Rafael Rojano; esa vez falló Julio César Raudez.



Fue hasta que apareció Aristides Sevilla, con pitcheo de siete hits y una carrera en siete entradas, que se triunfó 6x1, para evitar una posible barrida.



Esta vez el Bóer está ansioso de la victoria y de adjudicarse la serie, aunque debe mantener su buen ritmo ofensivo y pitcheo ajustado para salir a flote ante un equipo que luce con suficiente material humano para competir.



Se conoció que el equipo local se reforzó con los mejores peloteros de los otros equipos, y varios de ellos están activos en organizaciones de las Grandes Ligas, como los Filis, Cincinnati y los Marineros.



Y uno de ellos es el lanzador Javier Ortiz, quien milita en el equipo de Montería y llega de refuerzo al club. Ortiz jugó con los Yanquis y Medias Blancas, aunque finalmente quedó en Triple A... Llevan de refuerzo a Rafael Rojano, conocido por los nicas, quien estará lanzando el segundo partido. Rafael Batista está en el staff, en tanto para el tercer juego anunciaron a Emiliano Frutos, quien milita en los Diamondbacks de Arizona, después de haber pertenecido a los Marineros.



Igualmente, está Carlos Villalobos, quien jugó con Chinandega en el segundo campeonato de la Profesional y decidió el primer juego del amistoso del año pasado.



Hace una semana el Bóer conquistó su segundo título de la Liga Profesional, pero desde entonces, hasta ayer entrenó, lo que podría afectarle en el despegue de la serie.



Rafael García hizo una brillante labor monticular en el sexto juego de la Final contra el San Fernando, y se espera que realice un buen trabajo. Las grandes expectativas estarán puestas en el zurdo estadounidense Brian Rodaway, que actuará en el segundo partido, en tanto Wilber Bucardo estará lanzando en el tercer juego.



Lo que se confirmó de entrada es que el big leaguer Edgar Rentería no jugará en la serie, ya que está lesionado y se está cuidando para el spring trainning con los Tigres de Detroit.



El Bóer, con Sandy Moreno al frente, no tiene a Juan Figueroa, Jorge Núñez y Amaury Casañas, pero cuenta con suficiente personal para fajarse en estos desafíos, los que serán transmitidos por La Primerísima.