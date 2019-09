Bonds espera, nadie llama

dplay@ibw.com.ni

¿Hay algún equipo interesado en Barry Bonds?

Mientras los campos de entrenamiento se preparan para abrir puertas, Bonds permanece a la orilla del teléfono esperando un timbrazo. Cuando te acercas a los 44 años con tu poder desvaneciéndose y la vista borrosa, es difícil mover las agujas del interés en los relojes de los Gerentes Generales.



Bonds seguramente está claro de eso, pero se resiste a tirar la toalla. Babe Ruth dejó de tronar a los 40 años, Willie Mays a los 41 y Ted Williams a los 42.



¿Cuál es la única atracción que puede ofrecer Bonds en estos momentos? Disparar 65 hits para llegar a la cifra de 3,000. Eso no es suficiente para invertir en su continuidad.



No sólo afecta el factor imagen deteriorada por los esteroides, sino que es necesario colocar sobre el tapete esos agudos problemas con sus rodillas, sobre todo la izquierda; los dolores en su espalda que lo obligaron a utilizar una silla especial durante años; los problemas en su muñeca derecha; y obviamente el inevitable desgaste a que nos somete el implacable paso del tiempo.



Visto desde cualquier ángulo, Bonds es un pelotero envejecido, y danzando frente a severos cuestionamientos, no representa el menor incremento en las boleterías.



En 128 juegos y 340 veces al bate durante la última temporada, Bonds registró un promedio de .276 y fue limitado a 66 remolques. No llega a los 100 hits desde 2004.



Claro, un bateador que conecta 28 jonrones, recibe 132 bases por bolas y anota 75 carreras todavía tiene utilidad, pero pese a eso, Bonds no parece interesar por las complicaciones que lo han rodeado en los últimos años. Él ha sido un tipo raro, arisco por naturaleza, dueño de una arrogancia que golpeaba, y que no pudo cultivar afecto ni aún en la época en que sin necesidad de esteroides conseguía títulos de Más Valioso con una facilidad impresionante.



Ese distanciamiento con el público y el periodismo se agrandó cuando fue sometido a una rigurosa investigación que desembocó en la publicación del ruidoso libro “Juego de sombras”, y más adelante en la acusación de perjurio que lo colocó contra la pared.



En 1986, el panameño Rod Carew, siete veces líder bateador de la Liga Americana, incluyendo su asombroso porcentaje de .388 puntos en 1977, se quedó esperando un timbrazo que nunca ocurrió.



Bonds necesita tomar un turno al bate más, para no estar en la misma boleta para el Salón de la Fama que incluirá a Roger Clemens. Eso le permitirá ver qué pasa con Clemens, para entrar en cálculos más precisos sobre su posibilidad, un año después.



Otra pregunta es: ¿Estaría dispuesto Bonds a hacerlo gratis?