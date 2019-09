Un Ferreti sin orden

La inversión que han hecho en el Walter Ferreti para el Torneo de Clausura no debe justificarse en otra cosa que no sea lograr un cupo a la Final ante el Real Estelí o Caciques del Diriangén. Algo distinto a eso sería un fracaso.



Sin embargo aún está muy lejos para que eso ocurra, si se toma en cuenta el duelo que ofreció Ferreti el domingo pasado ante el Diriangén, considerado uno de los rivales a vencer si es que quiere disputar el título en la última serie del torneo.



Los rojinegros dieron un pobre espectáculo en la media cancha, sin creación alguna que les permitiera llegar limpio con el balón a la portería rival. La mayor parte del tiempo, aunque tuvieron las más claras, jugaron “al balonazo” y sin orden, por esa misma debilidad en el centro del campo. Menos mal que el Diriangén también careció de ideas en esa zona.



Poco se vio al novato Juan Barreras, a quien le encargaron la gran responsabilidad de armar las jugadas en el centro, respaldado por Lucas Piccinini, Ariacny Alvarado y a ratos hasta por César Salandia, que tuvo que bajar para apoyar y alimentar adelante a su compañero Emilio Palacios.



Claro, el Diriangén siempre pesa como rival aún debilitado como lució, pero el Ferreti con el recurso humano disponible, a pesar de varios ausentes, tenía la obligación de sacar los tres puntos.



Al club capitalino le pasó lo mismo que en el torneo pasado: lució un hueco enorme en la media, mientras buscaba desesperadamente en esa zona a un líder que jamás existió y sin otro argumento tuvo que probar con balones adelantados, apostando a la habilidad de Salandia y de Palacios para lograr una posición de gol o incluso, a un error de la defensa diriambina.



Pero con lo mal que se vio el Ferreti para sacar un sufrido empate 1-1, no es que Diriangén estuvo brillante, pues también le faltó ritmo. A ratos lució perdido el delantero uruguayo Adrián Moura y de las pocas cosas a resaltar fue la labor de Hevel Quintanilla.



Lo único esperanzador para los dos técnicos, Omar Zambrano, del Ferreti, y Martín Mena, del Diriangén, es que tienen 17 fechas para ir haciendo cambios, aunque para los problemas que tienen en la media cancha difícilmente podrán encontrar solución si no mueven sus fichas de otra manera.