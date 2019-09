No veremos extranjeros

Carlos García todavía no sabe cuántos equipos estarán en acción en la Liga de Primera División que organiza Feniba, pero adelantó que no se van a importar peloteros, concentrándose en la búsqueda de nuevos valores que tanto se necesitan para poder garantizar un relevo generacional que se ha visto frenado.



El dirigente, sometido todavía a una intensa presión por varios miembros del ejecutivo que no soportan los cuestionamientos que hacen con el trabajo realizado, está tratando de apurarse en darle forma al proyecto 2008 de la liga de la Federación, en un año en que la selección nacional no tiene compromisos internacionales, y consecuentemente, se puede alargar el tiempo de competencia.



Carlos habla de las ligas infantiles y juveniles que estarán moviéndose de inmediato. “No hay que perder de vista a los juveniles, porque serán los que darán el salto a Primera División de acuerdo a su rendimiento. Cuando el béisbol nacional necesitó de los juveniles en los años 70, éstos respondieron luego que la Federación exigió la presencia de por lo menos dos de ellos en los line-ups”, apuntó el veterano dirigente.



En lo referente a la estructura de la Liga, está contemplando la posibilidad de unos seis u ocho equipos, dando por un hecho que no se podrá contar con el León, pero con espacio para un equipo de Somotillo y otro de Chinandega, que podrían estar respaldados por Vicente Padilla, representado por su madre.



Carlos considera que Granada, Matagalpa y el Bóer de Joseph Mendoza, están seguros de entrar en la contienda.