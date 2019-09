No renunciamos a nada, dijo Rijkaard

El técnico holandés del FC Barcelona, Frank Rijkaard, dijo el lunes que su equipo no “renunciaba al título” de Liga de fútbol, a pesar de los nueve puntos de ventaja que les saca el líder, Real Madrid.



El Real Madrid “es el mejor equipo de la liga: está ganando todos los puntos. Pero no podemos renunciar al título y tenemos que seguir trabajando con el corazón”, afirmó Rijkaard en conferencia de prensa.



“Los socios (del Barça) quieren ir primeros, pero hay que reconocer que el Madrid suma todos los puntos y no falla”, dijo el entrenador, cuyo equipo --campeón de Liga en 2005 y 2006-- está en octavos de final de la Liga de Campeones (tiene que jugar contra el Celtic de Glasgow) y en los cuartos de final de la Copa del Rey (tiene que jugar el jueves el partido de vuelta contra el Villarreal, 0-0 a la ida).



El Real Madrid se impuso el domingo al Villarreal (3-2) ganando su octavo partido consecutivo, el décimo en su casa, elevando a nueve puntos la diferencia sobre el Barça, que empató con el Athlétic de Bilbao (1-1).



A reivindicarse en Copa de Rey

Un éxito en la Copa del Rey podría mitigar la desazón que el Barcelona y el Valencia han sufrido en la liga.



Barcelona, 24 veces campeón de la copa, está a nueve puntos del Real Madrid, y el jueves se enfrenta a Villarreal, en la vuelta de los cuartos de final. En la ida, ambos conjuntos empataron sin goles.



Barcelona disputa además la Liga de Campeones de Europa. En febrero enfrentará al Glasgow Celtic, en la segunda ronda.



Salvo por Andrés Iniesta y el argentino Lionel Messi, quien recién se recuperó de una lesión, el ataque del Barcelona ha sido improductivo, con apenas dos goles en los últimos cuatro encuentros.



El astro francés Thierry Henry no ha respondido a las expectativas, y Samuel Eto’o juega por Camerún en la Copa Africana de Naciones.



Ronaldinho podría regresar para el duelo en el Camp Nou. El astro brasileño se ha recuperado de una tendinitis en una rodilla.



El Villarreal viene de caer por 3-2 ante el Madrid, con lo que permaneció en el tercer lugar de la liga, a 15 unidades de la punta. Si el club conquista por primera vez la Copa del Rey tendría al menos un logro que presumir en la campaña, en caso de que no logre nada en la Copa de la UEFA.



Valencia enfrentará el miércoles al Atlético de Madrid. Pese a que no ha ganado en nueve cotejos de la liga, el cuadro naranjero no ha perdido un sólo duelo copero.