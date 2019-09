Colaboración

Como en el teatro, cayó el telón de la cuarta edición de la LNBP, las luces de los estadios se apagaron, las barras descansan sus garganta para el próximo torneo y poco a poco las discusiones sobre las faenas monticulares de Diego Sandino, los batazos de Ofilio Castro, la calidad de Amaury Casañas o las jugadas de los manager se irán quedando en el recuerdo de los amantes de la pelota.



¿Pero qué liga vimos? ¿Fue mejor que la anterior? ¿Logró establecer una marcada diferencia para decir con certeza que estamos frente a un espectáculo profesional?

Tristemente creo que no. Todavía no damos ese salto de calidad que incluso nos permita ser tomados en cuenta seriamente en la liga del caribe o el mismo clásico mundial de béisbol.



Comencemos con los directivos, algunos de ellos amantes de las cámaras y grabadoras llevaron a sus conjuntos y al torneo mismo al borde del abismo. El San Fernando fue el ejemplo claro de una situación difícil, que sin el rescate a última hora de Arana el fracaso estaba pintado.



¿Y Chinandega? Fue el gran fracaso de la temporada, no había comenzado la final y su directiva desapareció como desaparece el salario de un trabajador. Gasteazoro, Padilla, Cohen, tanta alharaca para nada, para correrse al ruido de los caites. Un año sabático anunció el flamante gerente general.



El arbitraje tiene una deuda pendiente. Los tres meses estuvieron en el ojo del huracán, criticados acremente por nosotros desde los micrófonos, los jugadores mencionándoles a la autora de sus días y directivos sacándolos de juego. Pero ¿quién invierte en los árbitros, a qué escuela asisten, cómo es su proceso de formación, con qué recursos trabajan, qué salarios ganan. ¿Qué ha hecho la Liga para que mejoren?

Señores y señoras, no hay nada, entonces ¿cómo diablos exigir lo que no se da?

¿Y los estadios? Representan un grave peligro para la vida de fanáticos, jugadores y periodistas. Lo invertido es poco, básicamente en mejorar las condiciones de terreno, vestidores, baños y cosas pequeñas. Se hicieron esfuerzos importantes como en Chinandega y Managua, pero hace falta mucho. León es el caso más grave. Señores, ese estadio se está cayendo a pedazos y nadie hace nada. El gobierno que prometió tanto, no ha hecho algo significativo.



Con esos parques y pocos recursos económicos, es difícil que veamos jugadores de mayor nivel, sobre todo los del sistema de las Grandes Ligas. No van a arriesgar a sus peloteros. Tendremos que conformarnos con los muchachos de las ligas independientes y uno que otro que ya pasó sus mejores años.



A propósito de jugadores, esos fueron los que salvaron esta cuarta liga, sin ellos estaríamos hablando de una edición fracasada.



Si de verdad se la están “jugando en serio” como dice su lema , deben urgentemente dar ese salto de calidad, sacar al que estorba, al que no aporta, al que complica, otorgar franquicia al que tenga el suficiente respaldo económico y le guste la pelota, que no se corra ante el fracaso, que soque y que juegue en serio.



Si no mejoran, esta Liga Profesional seguirá siendo apenas una tentación.