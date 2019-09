Los Mets, desesperados

New York Post

Una de las razones principales por la que Liván Hernández ni Kyle Lohse han firmado aún es porque ellos están esperando por los Mets, quienes por su parte no tomaran una decisión sobre Hernández y Lohse hasta que ellos estén seguros de lo que los Gemelos harán con Johan Santana. Hernández y Lohse se han ido sin firmar a todo lo largo de esta temporada baja, así que ellos piensan que podrían ver si el equipo que pueden necesitar a uno, tendrá el llamando.



Los Mets están desesperados, no solamente debido a este año. Orlando Hernández, Pedro Martínez y Oliver Pérez, todos ellos pueden ser agentes libres después de la campaña del 2008, lo que significa que John Maine es el único abridor veterano de los Mets que actualmente controlan más allá de esta temporada. El General manager Omar Minaya dijo el que no está preocupado porque el equipo tiene “Los recursos” para dirigirse al asunto. Pero los Mets también creen que en Santana o con otro tipo comedor de innings como Liván Hernández o Lohse, tendrán otro veterano firmado para la próxima temporada en poco tiempo.



En cuanto a Santana, algunos funcionarios de los Mets dijeron que encontraban gracioso que ellos se estuvieran reuniendo clandestinamente casi diariamente con los Gemelos en las reuniones de invierno de diciembre y escuchar decir a los funcionarios de Minnesota cuánto les gustan los prospectos de los Mets a la vez que los medios de comunicación escribían que los Mets no tenían ninguna oportunidad. Ahora, los funcionarios dicen, que ellos están siendo vistos como favoritos cuando las conversaciones con los Gemelos se han quedado algo amorfas con Minnesota negándose a proporcionar definitivamente los que podría tomar para conseguir a Santana.



Los Mets temen que su estado de favorito este siendo usado por los Gemelos como una manera de para excitar a los yanquis a discusiones más serias, que por su parte activarían nuevamente el interés de los Medias Rojas.



Como un funcionario de un equipo adversario dijo, “La propuesta de los Mets no ha cambiado desde diciembre cuando no fue vista como suficientemente buena. Eso era un momento cuando Phil Hughes estaba sobre la mesa y los Medias Rojas estaban comprometidos totalmente. Ahora Hughes está fuera de la mesa y los Medias Rojas parecen tibios en su interés. Podría ser que Minnesota exageró en su mano y su oportunidad por un mejor comercio cambio vino y se fue.”



Si esa teoría es correcta - y tiendo a creer que hay mucho de ello - entonces la única manera en que los Mets podrían conseguir a Santana es si los Gemelos han decidido que deben comerciar a Santana antes del inicio de los entrenamientos de primavera o la temporada regular, y tomará la mejor propuesta antes de una fecha prescrita. Si ese es el caso, los Mets podían tener la mejor propuesta sobre la mesa posiblemente.



Probablemente debemos hacer caso omiso de esos edictos de los Met de que ello no podrían ir más allá de una extensión de cinco años con Santana. Mi sospecha es que los Mets podían añadir toda clase de opciones fácilmente accesibles para un sexto año - o hasta opciones para un séptimo año.