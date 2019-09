Feliz con los Fils

El agente libre dominicano Pedro Feliz aceptó un contrato por dos años con los Filis de Filadelfia, que con él cubrirán una vacante en tercera base.



El acuerdo incluye una cláusula de extensión para 2010, dijo una persona relacionada con las negociaciones, la cual pidió el lunes no ser identificada al no haber sido anunciado oficialmente el acuerdo.



Feliz tiene promedio de bateo de .253, con 20 jonrones y 72 empujadas para San Francisco en la temporada anterior. Él sirve como una especie de actualización respecto al trío conformado por Greg Dobbs, Wes Helms y su conacional Abraham Núñez. El tercera base de Filadelfia tiene promedio de bateo de .255, con 11 jonrones y 76 empujadas durante el año pasado. Dobbs y Helms continúan en el roster.



Feliz ha pasado la totalidad de sus ocho años de carrera con los Gigantes, obteniendo la titularidad en 2004 y promediando 21jonrones y 84 empujadas. Feliz, quien cumple 33 años el 27 de abril, tiene promedio de .252 y un porcentaje en bases de .288 para toda su carrera.



Los Filis, campeones de la división este de la Liga Nacional, agregaron a los jardineros Geoff Jenkins y So Taguchi, y al lanzador Chad Durbin, como agentes libres esta postemporada. En un canje con Houston se hicieron del taponeador Brad Lidge y el utilero Eric Bruntlett.



El sitio en internet ESPN.com fue el primero en informar sobre el acuerdo de Feliz con Filadelfia.



Lieberthal se retira del béisbol

LOS ÁNGELES

El receptor Mike Lieberthal decidió retirarse, tras jugar 14 años en las Grandes Ligas, con los Filis de Filadelfia y los Dodgers de Los Ángeles.



‘’He terminado’’, dijo Lieberthal el sábado. ‘’Un par de semanas después de que terminó la temporada, lo decidí. Si (los Dodgers) se hubieran interesado por una opción en mi contrato, probablemente habría jugado un año más. Pero no quise jugar en otro equipo’’.



Lieberthal, de 36 años, jugó sus primeras 13 temporadas en Filadelfia, antes de firmar un contrato con los Dodgers, a finales del 2006. Bateó para .274, con 150 jonrones, y participó en dos Juegos de Estrellas.



Con los Dodgers, el receptor laboró como sustituto de Russell Martin y bateó para .234 en 77 turnos.



Después de rechazar la opción para recontratar a Lieberthal, los Dodgers se hicieron de los servicios del agente libre Gary Bennett, por un año.