Otra de Kaká

Kaká obtuvo el lunes el llamado ‘’Oscar del Calcio’’, al mejor jugador en absoluto y el mejor extranjero, premio creado por la Asociación Italiana de Futbolistas (AIC) que anualmente se otorga con base en una votación entre los propios jugadores afiliados. Ronaldo ganó el premio como el mejor jugador del decenio.



‘’He ganado con el Milan y todos los premios individuales que podía ganar y quiero duplicar todo esto. Ahora están las Olimpíadas, Brasil no ha ganado jamás el oro en el fútbol, y haré de todo por jugar’’, dijo Kaká en una ceremonia realizada en Milan.



Ronaldo consideró que su nombramiento ‘’es realmente un premio especial’’.



‘’Agradezco a todos mis colegas, es un gran honor y lo comparto con todos los compañeros que han jugado conmigo’’, agregó

El vicepresidente del Milan, Adriano Galliani, recordó que ‘’cuando llegó Kaká a Milán en 2003, después del entrenamiento sucedió una cosa que nunca antes había sucedido en los 22 años que soy dirigente del Milan. Me llamó el técnico Carlo Ancelotti y me dijo: ‘éste es un fenómeno, ¿cómo lo descubrieron’’.