Serenata de ponches

El Bóer quedó tendido en el terreno, pero no fue por un batazo o una jugada apretada en el home, como le sucedió en el cuarto juego de la Serie Final ante el San Fernando. Ayer fue por dos wild pitches, y lo que se perfilaba a un juego empatado, terminó en una derrota 2x1 en diez innings ante los Caimanes de Barranquilla.



Ese final no fue digno para el juego que se realizó, en que los lanzadores fueron los principales protagonistas del partido, registrando 24 ponches contra los bateadores, 14 de ellos ante los pinoleros, entre varias interesantes jugadas.



Vincent Palmer dio el batazo inmenso en el estadio “Tomás Arrieta” de Barranquilla, poniéndole música al primer duelo de la serie amistosa de tres contra los colombianos. Dio su jonrón en el tercer inning contra el mortífero Javier Ortiz, que abrió el partido con cuatro de los 11 ponches que le propinó a los nicas en ocho entradas.



Rafael García también hizo lo suyo, y sorteando cinco pasaportes, ponchó a siete en siete episodios, permitiendo el empate en el quinto inning, cuando Juan Carlos Llamas y Luis Sierra le conectaron dobletes. García estuvo tirando para un hit en los primeros cuatro innings.



En nueve innings el juego estaba empatado a una carrera, y aunque el manager Sandy Moreno inicialmente consideraba que terminaba igualado, fue persuadido para jugar un inning más, y le tocó perder, después que no se pudo ligar oportunamente.



Después de un out, Travis Ezi se embasó por infield hit en la apertura del décimo y se robó segunda base. Sin embargo, Jimmy González se ponchó y el emergente Mario Holman roleteó al lanzador J.C. Huguet, quien se acreditó la victoria.



En el cierre del décimo, el relevista Víctor Duarte le dio boleto al patrullero Donovan Solano, quien alcanzó la intermedia por sacrificio de Jorge Luis Cortés. Gustavo Martínez, el taponero estelar del Bóer, subió a la colina e hizo avanzar a Solano a la antesala, por un wild, en el que Manuel Mejía no reaccionó a tiempo para recuperar la pelota, que estaba al alcance de la mano. Carlos Villalobos conectó potente línea directa al guante de Jimmy González… El empate estaba escrito, pero un envío malo frente a Israel Alcántara le permitió anotar a Solano la del triunfo.



Hubo interesantes jugadas en el partido, en que destacó la defensa pinolera. Una fue en el tercer inning, cuando el patrullero Keith Reed trató de anotar desde la inicial tras profundo batazo de Donovan Solano al bosque derecho. Clyde Williams hizo una gran asistencia y lo sacó en el plato… También en el quinto episodio, luego del empate, los colombianos trataron de hacer la jugada de “violín” y Luis Sierra fue esperado en home, con gran tiro de Raúl Marval… Un gran momento de los colombianos fue en el octavo inning, cuando con dos embasados y un out, el inicialista Llamas realizó un doble play que sostuvo el empate.



Por los Caimanes, que bateó 6 hits, lanzaron los refuerzos Javier Ortiz y Ernesto Frieri, además del foráneo Huguet. Por el Bóer, que bateó 8 hits, tiraron Rafael García, Melvin Cuevas, Víctor Duarte --que perdió-- y Gustavo Martínez.



Hoy es el segundo juego en Montería, donde lanzará el zurdo Brian Rodaway y Rafael Rojano.