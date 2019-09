¿Qué pasará con Alfaro?

Don King celebra por su nuevo descubrimiento en las 135 libras, el joven de 20 años y reciente vencedor de DeMarcus Corley, el oriundo de San Luis, Devon Alexander, invicto en 14 peleas y con ocho nocauts.



No está rankeado en ninguno de los organismos, pero eso no importa, es mejor que muchos que ocupan las primeras posiciones, incluso para vencer al endemoniado Juan Díaz y con mejor probabilidad, al nicaragüense José “Quiebra Jícara” Alfaro.



King podría tener un poco de paciencia con “El Gran” Alexander, principalmente por el futuro que tienen ambos. Sin embargo, el futuro a largo plazo lo tiene el estadounidense y no el nica.



No es porque el promotor quiera deshacerse de Alfaro, pero antes de perder la corona con un extraño que no sea de su escuadra, preferiría correr el riesgo con uno que le pertenezca.



Alfaro está metido en una categoría infernal, pero no es momento de hacer cálculos prudentes sobre su carrera, si la pelea importante cae, hay que tomarla, de igual manera si se da la oportunidad de unificar cetros con otros organismos.



Alfaro tiene adversarios de la talla de Paulus Moses, Yuri Romanov, Ali Funeka, Almazbek Raimkulov, Zahir Harem, Nate Campbell, Urbano Antillon, Randy Suico y Kengo Nagashima.