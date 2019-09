Jason Kidd al oeste

El astro armador de los Nets de Nueva Jersey, el base Jason Kidd, el rey de los ‘triple-dobles’ en la NBA, está muy cerca de ser canjeado a otro equipo, con muchas posibilidades de ir rumbo a Dallas o Denver, conjuntos que ya han entablado conversaciones al respecto.



Varios son los equipos interesados en el estelar armador, pero Dallas y Denver son los únicos que ya se acercaron la semana pasada, pero todo depende de lo que los Nets pidan a cambio.



Con el nuevo contrato del también astro Vince Carter por cuatro años y 61,8 millones de dólares, y teniendo a Richard Jefferson por tres años más y 42 millones de dólares, Kidd sabe que es el único gran valor de los Nets para pactar un cambio con otro conjunto.



El agente de Kidd, Jeff Schwartz, ya ha discutido con los directivos de los Nets y quiere que el cambio se realice antes del 21 de febrero, último día para los canjes en la temporada.



Schwartz confesó que las conversaciones de cambio de Kidd habían comenzado el año pasado en el receso del Juego de Estrellas, cuando los Nets casi lo envían a los Lakers a cambio de un paquete de jugadores que incluía a Lamar Odom y Kwame Brown. Empero, el presidente de los Nets, Rod Thornton, quería a Andrew Bynum y los Lakers no aceptaron.



Por su parte, al principio, Kidd, de 34 años, insistió en ser canjeado a un equipo contendiente y la víspera dijo que sabe que no existen garantías bajo ningún escenario, simplemente quiere jugar para un equipo que pueda competir cada noche y aplicar sus habilidades en la cancha.



“Antes, cuando conseguía un triple-doble, el triunfo era automático”, dijo Kidd. “Ese no es ahora el caso. Intentamos que esto funcionara, pero no lo conseguimos. Es hora de que todos sigamos adelante”.