Listo para ir a fajarse

CHINANDEGA

El lanzador de los Rangers de Texas, Vicente Padilla, dijo a EL NUEVO DIARIO que aunque no lanza desde hace tres meses se está preparando físicamente para hacer buen trabajo en los entrenamientos primaverales previo a la campaña de las Grandes Ligas.



“En eso estoy, entrenando para reportarme el próximo 15 de febrero al campo de Arizona. Espero que Dios mantenga saludable mi brazo y salud para conseguir una buena campaña”, dijo el pitcher chinandegano.



Al visitar a los integrantes de su equipo el V.C.P. campeón del Torneo de Apertura del Fútbol de Segunda División que entrenan en el Estadio “Efraín Tijerino Mazariego”, Padilla aseguró que entrenará fuerte y aunque no vaticinó cuantas victorias alcanzará, espera un año fructífero para sastifacción de la dirigencia de los Rangers de Texas y la afición.



El lanzador número dos en la rotación de los Vigilantes de Texas dijo que aunque no está enterado del personal que tendrá el equipo, esta temporada dependerá de la actitud positiva de ellos para obtener buenos resultados.



“No era lo que esperaba la temporada pasada, esta vez pondré todo mi esfuerzo para salir adelante”, insistió el diestro, quien agregó que le confirmaron que Samy Sosa jugará con los Reales de Kansas City.



A Dever Hansack, Aristides Sevilla y otros peloteros firmados por organizaciones de las Mayores, les aconsejó trabajar duro, con mucho interés y amor para llegar a las Grandes Ligas.



Aunque no confirmó ni descartó el patrocinio al equipo Chinandega en el próximo Campeonato Nacional de Béisbol de Primera División, dijo que es bueno que participen al menos diez equipos para desarrollar el talento.



Padilla está entusiasmado con el equipo V.C.P. y lucha por su ascenso a la Primera División. “Hay que apoyar este deporte y los demás para que los jóvenes se encausen por buenos caminos”, expresó el lanzador.



Manifestó que si el onceno asciende se reforzará con dos jugadores de primera clase originarios de Monterrey, México para ser competitivo.



Mostró anuencia para apoyar la construcción de un estadio de fútbol en Chinandega.