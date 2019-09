Holweger al San Marcos

El defensa central argentino Néstor Holweger, considerado el mejor jugador en esa posición, firmó con el club San Marcos por un año y debutará este próximo domingo frente a su ex equipo, el Real Estelí.



“Sabía que iba a llegar una oportunidad para jugar y el San Marcos me la ofreció con un buen arreglo económico. Me gusta el equipo que me he encontrado aquí, joven pero con talento y creo que vamos a ofrecer un buen espectáculo”, comentó Holweger ayer después de su segundo entrenamiento con los sanmarqueños.



Holweger fue separado del Walter Ferreti tras concluir el Torneo de Apertura y aún para la primera fecha del Clausura, el domingo 27 de enero, no tenía seguridad de si vestiría otra camiseta en el fútbol nacional.



Ahora el sudamericano con San Marcos jugará como líbero y se suma a los recién contratados, Jorge Cundano, portero, Tyron Acevedo, el salvadoreño Manuel Alas y Hamilton West, centrocampistas, quien se alternará en la delantera con Francisco Navarro y el argentino Alfredo Batista.



Con el equipo canario se mantuvo el hondureño Alejandro Mejía, Noe Morales, Eddy Sáenz, Manuel Mora, Guillermo Guillén, Mario Meléndez, Gerson Quintero bajo el mando del técnico Luis Díaz, quien asumió para este torneo y el anterior, Harold Ortega ahora es el gerente del club.



“Es un grupo que debe pelear mucho para este torneo. Como decía es joven pero con un talento para ofrecer buenos resultados”, concluyó Holweger.



Para el argentino será un reto enorme convertirse en el líder de un grupo que expone mucha juventud y necesita de un jugador experimentado que lo oriente en el terreno de juego, algo que supo hacer muy bien Holweger en el Real Estelí y el Ferreti.