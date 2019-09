Aragua sin Cabrera

Horas después de obtener su séptimo título en el béisbol

invernal venezolano, los Tigres de Aragua comenzaron a registrar la

ausencia de varios jugadores importantes para la Serie del Caribe que se

disputará del 2 al 7 de febrero en Santiago de Los Caballeros, República

Dominicana.



La principal figura de los Tigres, el tercera base Miguel Cabrera

anunció que no jugará con el equipo en la serie caribeña para atender

compromisos en las Grandes Ligas.



“La gerencia de los Tigres de Detroit me llamó y me dijo que mejor

descansara para llegar bien a los entrenamientos”, dijo Cabrera. “Yo

prefiero que sea así porque en los últimos días he tenido problemas en

mi pierna izquierda”, agregó.



Cabrera bateó de .455 en la final, en la que anotó una carrera, sin

remolcar ninguna.



Junto a Cabrera, los Tigres perdieron para la Serie del Caribe a los

lanzadores Juan Carlos Gutiérrez, Cory Bailey, Jesús Silva, Kevin Tolar

y Jason Karnuth.



Los jugadores ausentes son piezas clave en la novena de Aragua, que va

por séptima ocasión a la Serie del Caribe en busca de su primer título

en el clásico.



El suplente Martín Prado, el tercera base Edgardo Alfonzo y el segunda

base Luis Rodríguez tampoco asistirán a la cita caribeña.



La razón principal de la ausencia de esos nueve jugadores de los Tigres

venezolanos es la cercanía de los llamados entrenamientos de primavera

en las Grandes Ligas.