Chocolate peleará en marzo

Aunque no se tiene la fecha confirmada para su próximo combate en Nicaragua, último antes de disputar el título de las 105 libras que puede ser en julio, Román “Chocolatito” González informó a EL NUEVO DIARIO que su rival para esa pelea será el mexicano Javier Maravilla Murillo.



Se trata del mismo boxeador que perdió por nocaut hace un año frente al nica Nerys “Machoman” Espinoza, en una velada efectuada en el Pharaohs Casino de Managua. De pason es la última que ha hecho el azteca, por lo que mantiene un discreto récord de siete peleas ganadas e igual números de derrotas y un empate en 15 reyertas.



“Me dijeron que podría ser en marzo la pelea en 108 libras para después enfocarme en mi preparación para la pelea por el título a mediados de este año. Estoy entrenando desde que regresé de Japón, porque no quiero descuidarme para estar listo para la pelea de mi vida cuando dispute la corona”, explicó González.



Sin embargo, el ranqueado número uno de la Asociación Mundial de Boxeo sugirió a sus apoderados que para la pelea titular lo dejen entrenando en Nicaragua, porque tiene problemas familiares serios que no le gustaría descuidar.



“Sé que pueden mandarme a Estados Unidos y México para entrenarme para la pelea por el título, pero me gustaría que no lo hicieran por los problemas que está pasando la familia de mi novia y no quiera dejarla sola cuando más me necesita”, agregó.



“Estoy convencido que tal como Alfaro consiguió una buena preparación para ganar el título, también yo la puedo conseguir. Soy disciplinado, entregado en el gimnasio igual que Alfaro, y tengo un buen entrenador”, insistió.