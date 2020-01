Tejada, rey jonronero

Los 11 jonrones del venezolano Tony Armas fueron, durante largos años, el gran reto para los bateadores de poder en las Series del Caribe.



Willie Mays, Reggie Jackson y Eddie Murray no estuvieron en acción tanto tiempo para registrar marcas impresionantes. En cambio, Miguel Tejada, quien debutará este año con los Astros de Houston, fue la figura cumbre en la ofensiva del equipo Águilas de Cibao, disparando par de jonrones, quebrando el empate con Armas y convirtiéndose en el nuevo rey del Caribe, por ahora con 13.



Con su cuadrangular de la segunda entrada contra el derecho Isauro Pineda, Tejada quebró el empate que tenía con el venezolano Antonio Armas. Mejoró su marca con un garrotazo contra el relevista Julio Jiménez en la séptima.



Con la explosión ofensiva de Tejada, las Águilas Cibaeñas dominicanas aplastaron 13-6 a los Yaquis de Ciudad Obregón, de México. Tejada ha pegado al menos un jonrón en nueve de 11 Series del Caribe en que ha participado. Solamente falló en sacar la pelota del parque en las ediciones de 2003 y 2005.



El bateador designado de las Águilas también llevaba dos carreras impulsadas para sumar 41, cuatro menos que el récord caribeño, que pertenece a su compatriota y compañero en las Águilas, Tony Batista.



Miguel Tejada ha encontrado una nueva fuente de inspiración para motivarse en el terreno de juego, y eso es una mala noticia para los lanzadores rivales.



“La memoria de mi hermano muerto es mi inspiración, lo que me ha dado fuerza para salir adelante en los últimos días”, dijo Tejada la madrugada del domingo.



“A él le dedico lo que estoy haciendo en el terreno”, agregó Tejada refiriéndose a Freddy, recientemente fallecido.



Teniendo en las gradas a Ed Wade, Gerente General de los Astros de Houston, su nuevo equipo en las Grandes Ligas, Tejada montó un show de poder en el estadio Cibao de Santiago.



Además de sus dos jonrones solitarios, pegó un doble y anotó cuatro veces. “Lo más importante para mí es que la marca de jonrones ahora pertenece a un dominicano y que mi equipo ganó el juego”, dijo Tejada, quien participa en su undécima Serie del Caribe, a pesar del fallecimiento de su hermano.



Freddy Tejada, de 37 años, falleció la tarde del 15 de enero cuando la motocicleta que conducía fue impactada por un vehículo todo terreno. Ese mismo día, el congreso de Estados Unidos solicitó al FBI que averiguara si el pelotero le mintió durante una entrevista que fue parte de la investigación a Rafael Palmeiro en 2005.



“La memoria de mi hermano me mantiene fuerte para seguir demostrando que soy un hombre de bien y que cumple sus responsabilidades”, dijo Tejada.