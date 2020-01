En Azul y Blanco

Tres dudas

Para la alineación titular de mañana contra Antillas Holandesas aún hay dudas. ¿Quién será el defensa central que acompañará a Mario Gastón? Candidatos son Hoogly Corrales y Eustace Martin, quienes según Mauricio Cruz tuvieron buen desempeño. Otra es en la media cancha, con el volante de contención Quesler Rizo, que está golpeado y podrían ser sustituido por Armando Collado, que también vino golpeado de El Salvador. La última duda es si incluyen o no a Samuel Wilson, quien no hizo pretemporada en Brasil.



Llega Antillas

La selección de Antillas Holandesas llega hoy en horas del mediodía procedente de Costa Rica, y a eso de las 3:30 de la tarde estará en Diriamba para reconocer el terreno del estadio Cacique Diriangén, donde se medirá mañana a la Azul y Blanco en el primer duelo eliminatorio. Antes que lo hagan los antillanos, los nicas realizarán una pequeña sesión de entrenamiento en Diriamba, para dar los últimos toques tácticos al equipo, sobre todo para poner acorde a Samuel Wilson y a Armando Collado, quienes no estuvieron con el club en Brasil.





A impartir cursos

Los entrenadores que llegan hoy de los Tigres do Brasil, Flavio Silva, técnico del club, y Koy Amorín, no sólo estarán asesorando a la selección de Nicaragua hasta esperar el segundo duelo contra Antillas Holandesas el 26 de marzo en Curazao, también aprovecharán el tiempo libre de entrenamiento para impartir cursos a entrenadores nacionales.



“Sería provechoso que los equipos vengan a esos cursos y se den cuenta del nivel que tiene esta gente. De ellos aprendimos muchos, consensuamos las decisiones sobre el equipo. Lo mejor es que el mismo gerente de los Tigres (Miguel Larios) va asumir los gastos”, explicó Mauricio Cruz.