Liga iniciará el cuatro de abril

Un campeonato de unos cuatro a cinco meses de duración, que iniciará posiblemente el cuatro de abril, es lo que está planificando Feniba, que ayer dio a conocer la convocatoria para el XXXIX Campeonato Nacional de Béisbol de Primera División, con el espíritu de detectar a los relevos de jugadores.



La liga será abierta, pero las nóminas de los equipos serán de 24 peloteros, los que se distribuirán en tres categorías. Habrá un máximo de cinco jugadores categoría “A”, diez jugadores clase “B”, que serán libres, mayores de 22 años, y ocho jugadores categoría “C”, con edad no mayor de 22 años, nacidos en el año 1986, que no necesariamente tienen que ser del Campeonato Juvenil Especial (Copa “Julio Cuarezma”), que se hará en el mes de marzo. Pero se exigirá la presencia de dos peloteros menores en el campo.



Se maneja que cinco equipos podrían confirmar su participación el próximo 20 de febrero. Se estima que lo harán el Granada, Matagalpa, Indios del Bóer, Somotillo y posiblemente un equipo juvenil de la Liga Profesional. Chontales y Estelí han mostrado interés, y se están reuniendo para ver si entran a la competencia.



Entre las normativas a aplicar en el torneo está la regionalización gradual de los peloteros en los equipos... Aparte de los 15 mil córdobas en que consistirá la inscripción no reembolsable, a los equipos se les exigirá una “fianza solidaria”, lo que en otras temporadas se le decía garantía bancaria, para garantizar el cumplimiento del calendario a los clubes involucrados. Este tema será discutido hoy en Feniba.



El Campeonato se desarrollará con una etapa regular, una semifinal y la serie final, y el número de juegos, así como los grupos, que podrían ser dos, será determinado por la cantidad de equipos que respondan a la convocatoria.



La organización y dirección del campeonato estará a cargo de un comité organizador, como siempre, encabezado por la presidencia del Comité Ejecutivo de Feniba.