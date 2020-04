Greene se retira

BEIJING / AP

Hastiado por las lesiones, el multicampeón mundial y olímpico Maurice Greene anunció el lunes su retiro del atletismo.



El velocista de 33 años dijo que se dedicará a entrenar y a los negocios en su natal Estados Unidos.



''Hoy es el día en que hago oficial el anuncio de mi retiro'', dijo Greene a la AP en una entrevista en la capital china, donde se encuentra en una gira de inspección de las instalaciones para los Juegos Olímpicos de este año.



''Me siento un poco triste, pero al mismo tiempo estoy feliz porque tuve una gran trayectoria'', dijo posteriormente en una rueda de prensa. ''En los últimos años he sufrido una serie de lesiones que no me han permitido entrenar. Así que lo mejor es retirarme''.



Greene fue quizás una de las figuras más dominantes del deporte mundial de la década pasada, fijando en 1999 el récord mundial en los 100 metros. Su otro gran hito fue el doblete dorado en las pruebas de velocidad de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000.



También se consagró campeón mundial de los 100 metros en 1997, 1999 y 2001. En el mundial de Sevilla 1999 logró el triplete al ganar además los 200 y el relevo 4x100.



Su récord mundial de 9.79 estuvo vigente entre 1999 y 2002, cuando su compatriota Tim Montgomery cronometró 9.78. Pero esa plusmarca fue anulada, luego que a Montgomery se le encontró culpable de consumir sustancias para mejorar el rendimiento.



El jamaiquino Asafa Powell finalmente lo eclipsó en 2005 al registrar 9.77.



Greene aún conserva la plusmarca mundial para los 60 metros bajo techo, de 6.39 segundos.



Como muchos velocistas, a Greene se le conoció por fanfarronear y tratar de intimidar a sus rivales. Algo que solía hacer, antes de la largada de una carrera, era flexionar sus músculos o moverse impaciente para distraerlos.



''Me gusta decir que fui el más grande'', afirmó. ''El más grande durante mi tiempo''.