McKenzie ya puede jugar

Colaboración



El Comité Nacional de asuntos disciplinarios de Fenibal, en conferencia de prensa anunció ayer que el jugador de baloncesto Noel McKenzie queda totalmente habilitado para participar en los torneos de carácter nacional e internacional que él disponga.



Para llegar a tal disposicion, ambas partes acordaron que el jugador tendrá que pagar la multa de un mil dólares, los que serán utilizados para su tratamiento médico con el doctor Roberto Aguilar. La multa debe ser entregada en tres partes.



En la solvencia se cita que Fenibal seguirá muy de cerca el comportamiento del atleta, quien fue sancionado por tres años por agresión al árbitro Néstor Velásquez. Se verá su actuación y comportamiento sobre las canchas de baloncesto, en tanto el jugador se comprometió a no volver actuar de manera antideportiva.



Yuri Cisne, Gerente de Fenibal, indicó que McKenzie ha cambiado significativamente. “Él ha cambiado para bien y no creo que recaiga en su comportamiento. Lo bueno de todo esto será su aporte al baloncesto nacional. Con respecto a la resolución, ayer mismo fue enviada al presidente de FIBA-América, Julio Subero, para hacer constar que Noel se encuentra solvente y puede jugar en cualquiera de los 34 países afiliados.



Con tal disposición, McKenzie podrá debutar el fin de semana en la Liga del Parque, con el equipo Súper Santiago, de Jinotepe, que obtuvo sus primeros dos triunfos, al vencer en tiempo extra 98-87 al Tipitapa y acreditarse un triunfo por no presentación de los Tiburones.



Se espera que McKenzie fortalezca al Súper Santiago, campeón nacional, que tiene en sus filas a jugadores de la talla de Anthony Gayle, Carlos “El Pollo” González, Ramón Chávez, José Moncada, Michael Abner, Walter Tijerino y Orlington Boden.



“Todavía tengo mucho que ofrecer, estoy conciente que fallé, pero demostraré que he cambiado y que puedo ayudar siendo una mejor persona dentro y fuera de las canchas, convertirme en un ejemplo para los jóvenes que practican esta disciplina”, dijo McKenzie.