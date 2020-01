Nicaragua optimista ante Antillas Holandesas en eliminatorias Concacaf

La selección de fútbol de Nicaragua es optimista ante el encuentro de ida que el miércoles disputará con Antillas Holandesas en la primera fase de las eliminatorias de Concacaf para el Mundial de Sudáfrica 2010, aseguró su director técnico, Mauricio Cruz.



"Venimos preparados para buscar nuestro objetivo (...) vamos a salir a ganar y si nos ganan es porque el otro fue superior", dijo Cruz en conferencia de prensa después de su llegada procedente de Brasil, donde los futbolistas del combinado nicaragüense pasaron 40 días de entrenamiento con equipos brasileños.



Ganarle los tres puntos a Antillas Holandesas "no está pegado al cielo" para el conjunto sometido a una intensa preparación en Brasil para mejorar su técnica y tácticas de juego, añadió Cruz.



Las selecciones de fútbol de Nicaragua y Antillas Holandesas chocarán el miércoles en Diriamba, al sureste de Managua, en el debut de ambos combinados en la primera fase de las eliminatorias de la Concacaf al Mundial de Sudáfrica-2010, que entregará tres boletos directos.



Los nicaragüenses, con escasa tradición futbolera, se han mostrado poco entusiasmados por el partido, que tendrá lugar en el estadio Cacique Diriangén en Diriamba (46 km al sureste de Managua), a partir de las 15HO0 locales (21H00 GMT).



Un día antes de la cita, sólo el 50% de las 7.200 entradas han sido vendidas, según una fuente de la Federación de Fútbol (Fenifut).



Nicaragua no ha logrado ganar un solo partido en eliminatorias mundialistas. Su actuación más destacada fue ante San Vicente y Granadinas para el Mundial de Alemania-2006, con un empate a 1 en el partido de ida, aunque perdió 2-4 en el de vuelta.



El principal objetivo de Nicaragua es ganar el juego en casa, para ir con más seguridad al segundo partido que se celebrará el 26 de marzo en Willemstad, y lograr la clasificación a la segunda ronda, en la que el rival será Haití.



Cruz mantiene en reserva el once inicialista, porque podría hacer cambios de última hora.



Unos 260 agentes y tropas antimotines serán desplegados en el estadio y sitios aldeñados para garantizar la seguridad de jugadores y aficionados que asistan al encuentro, según la Fenifut.



Este martes el seleccionado de Antillas Holandesas tenía previsto su arribo al país. Ambos conjuntos harán reconocimiento del terreno de juego la tarde del martes en una sesión a puertas cerradas.