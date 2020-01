Listos para la victoria

La selección nacional realizó ayer en el estadio Cacique Diriangén su último entrenamiento antes de su duelo eliminatorio mundialista con las Antillas Holandesas, en un ambiente donde se respiraba mucho optimismo por sacar el triunfo, aunque están claros de que la tarea será ardua.



Jugadas con balón estacionado y movimientos tácticos en las dos funciones acapararon el interés del técnico Mauricio Cruz, que aseguró a EL NUEVO DIARIO que con esta sesión se sacó la única preocupación que tenía sobre la Azul y Blanco antes del encuentro de hoy a las 3:00 p.m.



“Me preocupaba cómo lucirían Samuel Wilson y Armando Collado en el movimiento táctico que trabajamos con el resto en Brasil, pero se adaptaron rápido. Ya no me inquieta eso, tampoco su condición física, porque Collado viene de entrenar duro en El Salvador, y Wilson con Estelí, donde se trabaja mucho”, comentó el técnico.



“Estoy claro de que una sesión no basta para que (Collado y Wilson) logren lo que hicimos con el resto en 40 días, pero son jugadores inteligentes, que no dudo en su capacidad”, agregó.



El estratega lucía tan convencido de la capacidad de sus pupilos, que no dudó en ningún momento comentar en pleno entrenamiento cada movida que hacían en el campo los once jugadores vestidos de blanco, que Mauricio negó fueran los titulares.



En el terreno estaban Denis Espinoza en la portería, David Solórzano, Mario Gastón, Eustace Martin y Silvio Avilés en la defensa. Como volantes de contención, Franklin López y Collado, quien luce muy fuerte y al parecer se ganó la confianza de Cruz, sumado a que Quesler Rizo está lesionado.



Como volantes interiores estuvo por la izquierda Wilson y por la derecha aparecía Miguel Masís, mientras en el ataque aparecían los veloces Ricardo Vega y Wilber “El Avión” Sánchez.



“Sé que lo han escuchado muchas veces de nuestras selecciones que ahora sí vamos a ganar, que estamos listos para dar el salto. Pero nadie mejor que nosotros estamos convencidos de que esta vez sí tenemos todo para conseguir la victoria, sin que estemos menospreciando al rival”, concluyó Cruz antes de salir de regreso a Managua.