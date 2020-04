A frotar la lámpara hoy

No importa qué tan grande o tan temible sea el equipo de Antillas Holandesas, sino qué tan capaces somos de forzar un milagro. En 2004 pensamos que San Vicente y Granadinas no podría sujetar nuestro desbordado entusiasmo y fortalecidas esperanzas, pero una vez más, rebotamos contra el muro de la realidad.



Hoy, volveremos a frotar la lámpara frente al nuevo reto. Basta señalar que Antillas tiene a algunos jugadores moviéndose en esferas superiores de exigencia y que tiene un historial más consistente, para considerarlo un hueso duro, como lo son casi todos para nosotros.



El sueño reactivado es avanzar por primera vez a la segunda etapa de una eliminatoria mundialista. Pero cuando de nuestro pequeño fútbol se trata, los sueños son insuficientes para ocultar las pesadillas. Estamos acostumbrados al sufrimiento guardando en el cofre de los recuerdos, algunos comportamientos ocasionalmente excepcionales, de acuerdo con nuestro nivel de competencia.



Tan es así, que el tesoro más preciado, es una victoria en un juego amistoso. Único caso en el planeta y sus alrededores.



Cada vez que ganamos o peleamos un juego en el concierto centroamericano, como ocurrió en aquella Copa de Naciones disputada en Panamá, en la posible mejor actuación de un equipo nacional en un torneo internacional, sentimos que estamos creciendo y lo creemos. Sin embargo, en cada uno de los llamados grandes momentos hemos dependido de raptos de esa inspiración divina y seductora que nos habla el poeta, no del avance garantizado por un sostenido proceso evolutivo.



Somos tan pequeños, que hemos llegado a considerar, que con los 250 mil dólares que proporciona la FIFA para ciertos proyectos, deberíamos haber conseguido avances estimables y estar fajándonos con los otros seleccionados del circuito.



Falso cálculo. Esos 250 mil dólares difícilmente alcanzan para la contratación por un año de un entrenador de verdad a tiempo completo. Maturana y Bilardo costaron casi un millón cada uno a Costa Rica y Guatemala, sin desembocar en otras inversiones, que incluyen la preparación de un Seleccionado Nacional con responsabilidades salariales fijas, calificadas como muy altas vistas, desde la butaca de nuestra realidad.



Con esa cantidad disponible anualmente, el fútbol de Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras estarían en la lona.



El mayor problema que enfrenta el fútbol nica es que este deporte es el único de nivel competitivo internacional que tiene Centroamérica en su conjunto, y la distancia que nos separa de los que han crecido es insalvable.



Hace unos 40 años enfrentarnos con Panamá y Honduras ofrecía grandes posibilidades, pero ellos se dispararon poniendo a funcionar planes de desarrollo pretenciosos y con sólido respaldo económico, en tanto, los otros tres países continuaron su avance.



Frotemos la lámpara en busca de un milagro que debe comenzar a tomar forma hoy para poder llegar a convertirse en algo real. La pretensión es alta, porque se trata de algo que nunca hemos conseguido.