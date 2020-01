Clemens niega dopaje

WASHINGTON / AP

Roger Clemens rindió el martes un testimonio bajo juramento que duró casi cinco horas ante los abogados de un comité de la Cámara de Representantes, y luego negó haber consumido sustancias para mejorar el rendimiento.



''Sólo quiero darle las gracias al comité, al personal con el cual me acabo de reunir. Fueron muy corteses'', declaró Clemens a la salida de la sede de las oficinas del comité de reforma de control y reforma gubernamental.



''Fue magnífico poder decirles lo que he venido diciendo todo este tiempo ... que nunca he usado esteroides o la hormona del crecimiento humano'', declaró Clemens, un pitcher que ha ganado siete veces el premio Cy Young.



Clemens, vistiendo un saco gris a rayas en vez del uniforme de pelotero de los Yanquis de Nueva York, no quiso responder preguntas de la prensa.



El lanzador de 45 años figura octavo en la lista histórica de victorias, con 354. Amagó con retirarse en 2007, pero al final se sumó a los Yanquis en junio y acabó con foja de 6-6 y 4.18 de efectividad.



Clemens formuló su testimonio a puertas cerradas, un día después que su compañero de equipo y colega de entrenamientos Andy Pettitte rindió su propio testimonio ante el personal del comité, tomando dos horas y media.



Se trata de entrevistas en preparación para una audiencia pública en el Congreso que se realizará el 13 de febrero. La misma se enfocará en las denuncias, plasmadas en el Informe Mitchell, por parte del entrenador Brian McNamee, quien aseguró que en más de una docena de ocasiones le inyectó a Clemens la hormona de crecimiento humano y esteroides en 1998, 2000 y 2001.



''Estoy preparado para estar aquí de vuelta, supongo que en esta sala, la semana próxima'', dijo Clemens en su declaración de 25 segundos tras cumplir con la deposición.



Clemens ha recurrido a diversas instancias para negar lo dicho por McNamee, incluyendo una entrevista televisiva grababa y una rueda de prensa en vivo.



La deposición del jueves fue la primera vez que Clemens responde a las denuncias bajo juramento, lo que implica que por primera vez se expone a ser procesado si se comprueba que mintió.



Éste es el mismo panel del Congreso que pidió el mes pasado al Departamento de Justicia investigar si el estelar torpedero dominicano Miguel Tejada le mintió a sus investigadores, en 2005, de que nunca consumió sustancias o que no tenía conocimiento de otros jugadores que las usaban. El FBI está a cargo de esa investigación.



McNamee será entrevistado el jueves por los investigadores.