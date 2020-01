¿Quién abre por Mets?

ESPNdeportes.com

SANTIAGO, República Dominicana

El primero ha ganado tres premios Cy Young y más de 200 juegos, pero ya cumplió 36 años de edad y fue operado del hombro. El segundo consiguió dos Cy Young en las últimas cuatro temporadas y cumplirá 29 años un par de semanas antes de la inauguración de la próxima temporada.



¿Quién será el abridor de los Mets de Nueva York en su primer juego contra los Marlins de Florida el 31 de marzo? Ésa podría ser la cuestión más importante para los aficionados de los Mets en Queens y el resto del mundo por los próximos dos meses.



Podría ser el derecho dominicano Pedro Martínez, uno de los mejores lanzadores de todos los tiempos y para muchos el mejor latino de la historia, o el zurdo venezolano Johan Santana, la selección casi unánime para el primer lugar cuando se habla de los mejores lanzadores de la actualidad.



Mientras Martínez entrará a la última temporada de un contrato de cuatro años por 53 millones de dólares, Santana acaba de firmar el pacto más rico de un lanzador (137.5 millones por seis años) en la historia del béisbol.



"No me involucro en los asuntos que no son de mi incumbencia y ésa es una decisión que corresponde al manager Willie Randolph", dijo Minaya a ESPNdeportes.com en Santiago, donde se celebra la Serie del Caribe de béisbol.



Martínez registró 15-8 y efectividad de 2.82 en su primera temporada con los Mets, pero cayó a 9-8 y 4.48 en 2006, cuando tuvo que ser operado del hombro. Se perdió casi todo 2007 mientras se reahabilitaba, pero regresó en una forma impresionante en septiembre. Su marca en la recta final de 2007 fue de 3-1 con efectividad de 2.57, ponchó a 32 bateadores en 28 entradas. En su primera salida alcanzó el ponche 3,000 de su carrera.



"Pedro está muy bien. Hablé con Eleodoro Arias, quien lo ha supervisado toda su carrera y me dijo que está en grandes condiciones para los entrenamientos", dijo Minaya.



Debido al contrato que acaba de recibir y a su condición actual, Santana debería lucir como el líder indiscutido de la rotación de los Mets en 2008, pero nadie puede descartar otra opción cuando se trata de Pedro Martínez.



"Pedro es un grande de todos los tiempos, está en buenas condiciones y la competencia eleva su nivel competitivo", dijo Arias, el gurú de los entrenadores de lanzadores de los Dodgers de Los Ángeles en República Dominicana.



Arias fue el primer coach de pitcheo que tuvo Martínez cuando fue firmado por los Dodgers a los 16 años de edad en 1988 y ha seguido monitoreando al pitcher cada invierno sin importar para que equipo lanza en Grandes Ligas.



"Pedro es un hombre orgulloso y la rivalidad que los medios querrán crear entre él y Santana podría darle grandes frutos a los Mets", dijo Arias.



Si el dato tiene algún valor para determinar quién entre Martínez y Santana tiene la ventaja inicial en la dura batalla por la asignación del día de apertura, en la promoción que tienen los Mets para vender boletas de todo el año en su página de Internet, la foto que aparece es la del número 45 del equipo.