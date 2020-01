Preparan Torneo “Movistar Open”

Estamos a dos semanas y media para el arranque del Segundo Torneo “Movistar Open”, en el que participarán 120 tenistas en ocho categorías libres, masculino y femenino.



Ayer, en conferencia de prensa, los organizadores del torneo de tenis confirmaron su inicio para el 21 de febrero, y comprende las categorías Masculino Libre, Masculino Categorías A, B, C, Femenino Categoría A, B, y Categoría Doble A, B, C.



El torneo finalizará el 2 de marzo y se procederá inmediatamente a la premiación en cada categoría. El campeón del evento en singles se hará acreedor de un viaje a Estados Unidos, para ser espectador del torneo “Sony Ericsson Open” en Miami, con los gastos incluidos.



Las inscripciones están abiertas en las instalaciones del Club Terraza, donde se realizará el evento. El costo por persona a participar es de 200 córdobas e incluye pasabolas, jueces e iluminación en todos los partidos, los que se realizarán de lunes a viernes de 5 p.m. a 9 p.m., los sábados de 8 a.m. a 8 p.m. y los domingos hasta el mediodía.