Falla mortal

La selección de Nicaragua entró a la cancha del estadio Cacique Diriangén crecida y esperanzada por lograr su primer triunfo en eliminatorias mundialistas, y aunque algunos chispazos de buen fútbol alentaron a los aficionados, los nicas fueron presa de los nervios que provoca la presión, y cayeron 1-0 ante Antillas Holandesas. Los nicas parecían encontrar su mejor ritmo de juego con toques cortos y rápidos en los primeros 15 minutos, aprovechando que los antillanos se replegaron en su media cancha, al acecho, listos para atacar en el instante que se lo permitieran. Y eso fue lo que ocurrió.



El fantasma del error ante San Vicente y Granadinas en las eliminatorias pasadas reapareció en el instante en que la Azul y Blanco lucía dominante, con dos llegadas claras de gol, una de David Martínez, por centro de Miguel Masís desde la izquierda, que perdió un defensa antillano y le quedó a Martínez frente al marco, fuera de los 16.50, pero su disparo fue sin dirección.



Al minuto cinco, Wilber Sánchez, a base de velocidad, recibió un balón que lo acarreó cerca del área chica, y en lugar de entregarlo a Ricardo Vega, por el otro lado, la defensa antillana se lo quitó, desperdiciando una gran opción de anotar.



Así argumentaba Nicaragua su juego, llevando en un tiempo extraordinario el balón, algo que no podía evitar Antillas, hasta que los mismos nicas se echaron un balde de agua fría.



Eustace Martin salió a cortar un balón que llegaba por arriba, seguido del delantero antillano Robin Nelisse. Martin entregó a Mario Gastón, que quiso salir jugando, pero se lo llevó Nelisse, quien recuperó y mandó un centro al palo izquierdo y anotó Anton Jongsma luego de rematar por segunda vez de cabeza.



Fue increíble la suerte de las Antillas, porque Jongsma cabeceó y la bola dio en el paral izquierdo, y de nuevo recibió el rebote, para enviarla de testa a la portería que defendía Denis Espinoza, sin que éste pudiera hacer nada. Pasaron algunos minutos en que la Azul y Blanco mantuvo su ritmo, atacando hasta con cinco hombres. Se sumaban a los delanteros Vega y Sánchez, los volantes Martínez y Masís, y hasta Kesler Rizo subía para darle más vocación ofensiva al equipo, apoyado por los laterales Silvio Avilés y David Solórzano, según donde se moviera el balón.



De repente, Nicaragua se perdió presa de la ansiedad por empatar, y comenzó a jugar mucho por arriba, lo que facilitó las cosas a los antillanos, que no ofrecieron jamás el fútbol de un equipo constituido en un 80 por ciento con jugadores que militan en clubes de Europa.



Con la llegada del segundo tiempo, la sustitución de Samuel Wilson por Masís dio vida a la media cancha. Nicaragua volvió a tocar el balón por abajo y con rapidez, adelantaron más a Rizo para alimentar a Wilson y tener otras opciones frente a la portería de Wencho Farrell.



Otra clara opción de gol se la perdió el mismo Wilson cuando recibió el balón cerca de los 16.50 y no pudo resolver; a Vega le pasó lo mismo. Los nicas jamás tuvieron puntería.



Bajo la presión del tiempo, los cambios de Armando Collado y Milton Bustos por Wilber Sánchez y Franklin López, trataron de levantar los ánimos del equipo, pero parecía una causa perdida.



Menos mal que otro par de errores de Gastón y Martin no dio el segundo gol, pues Nelisse fue víctima de una gran atajada de Espinoza y le anularon el segundo tanto a Antillas por una posición adelantada.



Ahora Nicaragua está obligada a ganar el próximo 26 de marzo en Curaçao en el partido de vuelta, y aunque la derrota no fue abultada, el reto será mayúsculo como visitante.