Un equipo de pre-kinder

La ecuación es rara: jugar mejor, presionar más y perder. Eso explica la derrota por 1-0 frente a un equipo de Antillas con ningún “olor” a lo holandés.



A un lado del resultado, mientras limpio las manchas de sangre y cargo al herido, pienso que si el equipo nacional mostrara un poco más de determinación, fuerza y precisión, a ese Antillas del “Club de los enanos”, que tiene apenas algunos gramos de fútbol, se le puede ganar aún como visitante en el duelo de revancha.



Por lo que vimos ayer, si nosotros estamos en “kinder”, ellos están en “pre”.



Cierto, ganaron, pero fue sacándole provecho a una doble falla defensiva pinolera: la de Gastón perdiendo por el sector derecho el control de una pelota que le fue entregada para asegurarla, viéndose desbordado por Nelisse; y la de tres defensas que deambulaban en el área como espectadores sin boleto presenciado la jugada, mientras por sus espaldas descuidadas, sin necesidad de disfrazarse como un fantasma, entraba Antón Jongma para realizar un doble remate de cabeza, el primero rebotando en “el tobillo” del tubo y el segundo adentro, perforando la cabaña de Espinoza, a los 15 minutos. Esta segunda falla que dejó a un hombre solo, saboreando un filete, fue la más grave, la imperdonable.



Lo que incomoda es perder un juego que se pudo ganar. Pese a que mejoraron en el segundo tiempo, los 90 minutos fueron insuficientes para que alguno de los jugadores de Antillas mostrara destellos de jugar en un fútbol superior. Incluso, quedó la impresión de que la FIFA está en lo correcto al colocarlos en el ranking detrás de Nicaragua por varios peldaños. Obviamente, eso no amortigua la caída.



¡Qué bien comenzamos! Un ataque flexible abriendo juego por las dos bandas, atreviéndose a triangular con confianza, moviéndose apropiadamente sin balón en busca de los espacios vacíos, y por supuesto con varias posibilidades. Las limitaciones del rival, facilitaban el lucimiento pinolero. Muy altos pero con poca imaginación y carentes de destreza, los Antillanos se encontraron muy temprano con el obsequio de ese gol y se aferraron a la ventaja durante el transcurso de un primer tiempo, en el que estuvieron navegando en el mar de las dificultades.



El mejor manejo de balón, mayor sentido de la ubicación y hasta rápido traslado que conseguían los nicas necesitaba de fuerza muscular, determinación para atreverse con confianza y precisión para concretar. Todo eso nos hizo falta una y otra vez.



Para ganar no basta amenazar, hay que tirar y acertar, pero cada vez que se apretó el gatillo, nos quedamos cortos o se desviaba la mira. Fortaleza y precisión no se consiguen en pocos días, y aunque hay más idea y mejor concepto del juego, la falta de esos recursos para materializar posibilidades es un factor adverso de mucho significado.



Sin embargo, las esperanzas de lograr un avance pequeño no se han quemado.





dplay@ibw.com.ni