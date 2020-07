“Hubo mucho nerviosismo”

Antillas Holandesas no mostró un fútbol coherente que suponía el nivel de sus 16 jugadores que compiten en Europa.



Fue un equipo que supo capitalizar el error, pero jamás fue capaz de poner contra la pared a la Azul y Blanco. Fueron las fallas de los nicas, en jugadas que ellos mismos califican de infantiles, las que le dieron el triunfo a los caribeños.



“Lo peor fue la actuación de los defensas centrales. Mostraron mucho nerviosismo, no se acoplaron, y sobre todo Eustace Martin cedía demasiado espacio porque no llegaba a cortar balones a pesar de que tenía el tiempo para hacerlo. Confiamos en ellos por su fortaleza, pero les faltó fajarse”, comentó Mauricio Cruz después de la derrota en Diriamba.



Martin y Gastón tuvieron problemas para resolver a Robin Nelisse y Orlando Smeekes, quienes con su fortaleza más que con su habilidad metieron en aprietos a los nicas y obligaron a esforzarse más al portero Denis Espinoza.



“Es cierto que un error fue el causante del gol, pero tampoco definimos las oportunidades que tuvimos. Eso cuenta. Dominamos, llegamos y jamás pudimos hacer un gol. Se falló aunque también resolvimos en la defensa, pero la delantera no pudo definir a pesar que este equipo no era mejor que San Vicente y Granadinas”, justificó Mario Gastón.



Denis Espinoza lucía más que molesto, decepcionado, porque no tuvo el apoyo que necesitó de sus defensas centrales en jugadas en las que jamás se debió fallar.



“Es lamentable la forma en que venimos a perder en casa. Con unos errores infantiles que ni las ligas menores los comete, y nosotros lo hicimos en un nivel que no te perdonan. Tampoco definimos las oportunidades, y eso nos golpea, porque repetimos la misma historia, tocamos, jugamos, pero no hacemos los goles”, agregó Espinoza.



Varios jugadores, como David Martínez, salieron convencidos de que tenían méritos para ganarle a un equipo que fue inferior a San Vicente y Granadinas, pero en la cancha éste se las arregló para ganar el juego e ir con ventaja para el partido de vuelta en Curaçao.