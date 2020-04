Era su primer juego juntos

Para el técnico antillano Leen Looyen, el resultado debió ser más amplio si no fuera por el gol que le anuló el árbitro central Walter López en el último minuto de juego.



Sin embargo, se mostró satisfecho porque muchos factores estaban en su contra como para sacar la victoria, que los deja con mejores posibilidades para pasar a la siguiente fase.



“Este grupo jugó por primera vez junto, sin un partido de fogueo, en un clima superior a los menos dos grados centígrados que teníamos en Holanda. Pero fuimos creciendo en el juego a pesar de que tuvimos algunos problemas por la banda izquierda”, dijo Looyen.



El estratega explicó que Wilber Sánchez, por su fortaleza y velocidad, se convirtió en la espinita que le molestó en los primero minutos de juego.



“Creo que tuvimos un poco de suerte al marcar el primer gol, porque era cuando peor estábamos jugando, pero en el segundo tiempo, también nos faltó un poco de suerte para sacar un resultado más amplio, porque tuvimos para anotar. No entiendo por qué nos anularon el segundo gol de Robin Nelisse”, agregó.



Para el juego de vuelta, los antillanos están convencidos de que no sólo harán un mejor partido por su condición de local, sino porque tendrán a otro par de jugadores que podrían hacerlos lucir mejor.



“Nos complicó cómo Nicaragua controló el balón cuando tocaba a ras del césped, pero estaba seguro que no tendríamos problemas con el balón por arriba, tal como no lo tuvimos en el segundo tiempo. En Curaçao estoy seguro que vamos a mejorar”, concluyó.



Los antillanos se marcharon ayer, asegurando que podrán ofrecer un mejor duelo con varias sesiones de entrenamiento que tendrán juntos antes del partido de vuelta en Curaçao. “No vamos a descuidar, porque Nicaragua es un equipo que nunca deja de pelear, toca el balón y tiene a varios jugadores con muy buenas cualidades que podrían complicarnos”, explicó el asistente de Looyen, Ettienne Siliee.