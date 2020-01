Canjearon a Shaq

MIAMI / AFP, AP.- El centro Shaquille O'Neal, cuatro veces campeón de la NBA, fue canjeado por los Miami Heat a los Suns de Phoenix por tres jugadores, confirmaron este miércoles fuentes del equipo de Arizona.



O'Neal, que abordó temprano esta mañana un avión con destino a Phoenix para reunirse con oficiales del equipo de Arizona, deberá someterse a un examen médico para que se selle el acuerdo, en el cual podrían estar envueltos el centro Shawn Marion y Marcus Banks.



La revista deportiva Sports Illustrated, en su página web, dijo que inicialmente los Heat comenzaron las negociacines con los Suns luego de que las relaciones entre O'Neal y el técnico Pat Riley se deterioraran.



O'Neal, quien tiene una lesión de cadera, vio romperse este año su cadena de 13 participacines seguidas en el Juego de las Estrellas.



Shaq promedia 14,2 puntos por juego desde el 27 de diciembre, el peor registro en su carrera.



"No tengo reacción alguna todavía pues no sé la verdad. Pero esto es la NBA, no me sorprenden algunas cosas que pasan y otras que se dicen", señaló por su parte Dwyane Wade, el actual líder del Heat.



Ayer temprano se manejaba la especie… Shaquille O'Neal está listo en caso de que el Heat de Miami decida canjearlo, dijo el martes un confidente del 14 veces invitado al Juego de Estrellas en declaraciones a The Associated Press.



La fuente, que pidió no ser identificada al no estar autorizada a hablar sobre el tema, dijo que un canje podría ser inminente.



''Shaq piensa que algo va a ocurrir'', dijo.



El diario The Miami Herald informó previamente el martes que el Heat está en ''serias'' negociaciones para un canje con los Suns de Phoenix.



Un vocero del equipo de la Florida dijo que éste no tenía comentarios al respecto y varios funcionarios de los Suns no habían respondido a las llamadas telefónicas de la AP solicitándoles sus comentarios.



Cuando se le preguntó la semana pasada sobre otro informe acerca de que era posible canjear a Shaq, el entrenador Pat Riley dijo que ''no es cierto''.



Cuatro veces campeón en la NBA, O'Neal inició esta temporada hablando sobre lo mucho que quería ganar al menos otro campeonato, diciendo que su ''legado'' no estaría completo a menos que dejara de jugar con cinco anillos de campeón.



Pero si va a obtener el quinto este año, tendrá que irse a otra parte.



El Heat ha perdido 19 de sus últimos 20 partidos y tiene la peor foja de la NBA, con 9-37, lo cual significa que los campeones del 2006 están a punto de quedar fuera de la postemporada. Phoenix, mientras tanto, contaba el martes con una ventaja de juego y medio sobre Nueva Orleáns y Dallas en la contienda por el mejor registro en la Conferencia del Este.