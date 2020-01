Italia convence

París / AFP

Italia se impuso con categoría 3-1 a Portugal, mientras España ganó 1-0 a Francia en Málaga, sacándose la espina del Mundial, y Brasil logró un discreto 2-1 contra Irlanda, este miércoles en partidos de fútbol internacionales amistosos.



En Zúrich, una selección "azzurra" muy aplicada se impuso a la de Portugal por un claro 3-1. Los campeones del mundo abrieron el marcador gracias a Luca Toni, que cabeceó al segundo poste un centro de Fabio Grosso (45+1).



Poco después del descanso, Andrea Pirlo ajustó contra el marco un disparo desviado de un compañero (51, 2-0). Con un disparo de Quaresma, los lusitanos descontaron y salvaron la honra en Zúrich (77, 2-1). Pero, luego Quagliarella, recién ingresado, retomó con el pie un cabezazo de Perrotta para anotar el tercero "azzurro" (79).



España se tomó la revancha de la derrota 3-1 que le asestó Francia en el Mundial-2006, imponiéndose a los 'Bleus' por 1-0 en el estadio de La Rosaleda de Málaga con el tanto de Joan Capdevila, que recuperó un despeje en el minuto 81.



El resultado puso fin a siete años sin triunfos ante los franceses pero no terminó de convencer, cuando la tensión entre el seleccionador Luis Aragonés y la Federación Española no augura nada bueno en el camino hacia la Eurocopa.



Brasil derrotó a Irlanda por 1-0 en Dublín gracias a una genialidad de Robinho (66), en un duelo mediocre, que sirvió a la selección pentacampeona mundial como preparación a los JO, y romper el maleficio que perseguía a la "Seleçao" en Dublín, donde había jugado dos veces antes, perdiendo un partido y empatando otro, sin haber marcado hasta hoy ningún gol.



En Split, al sur de Croacia, Holanda goleó 3-0. Cabezazo de John Heitinga al minuto 9, gol de Klaas Jan Huntelaar al 36 y Jan Vennegoor of Hesselink, a dos minutos del final, marcaron por Holanda.



En Viena, tras una primera parte catastrófica, Alemania logró justificar a duras penas su categoría de favorito para la Eurocopa, derrotando a Austria por 3-0 en uno de sus peores partidos de los últimos tiempos.



Con su emblemático capitán Michael Ballack, quien estaba de regreso tras diez meses de ausencia, la 'Nationalmannschaft' se sobrepuso en la segunda mitad, cuando Thomas Hitzlsperger remató a puerta en el minuto 53. Diez minutos después Miroslav Klose abultó la cuenta y en el 80 Mario Gómez sentenció de cabeza.