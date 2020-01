Esperan un año grandioso

NUEVA YORK / AP

Johan Santana no tardó mucho en percatarse que ahora juega para un equipo de Nueva York y que las expectativas por acabar de estampar su firma en el contrato más rico para un pitcher de las Grandes Ligas son inmensas.



Los Mets de Nueva York, el nuevo equipo del as venezolano, lo presentaron ayer en una nutrida rueda de prensa en el Shea Stadium, que exhibía la imagen de Santana con su nueva camiseta.



''Esto es algo bien emocionante, con tanta prensa y tanta cámara, algo que eriza la piel'', afirmó Santana sobre la algarabía que rodea la contratación más resonante del receso de temporada.



Y es que cómo se vive el béisbol en Nueva York, donde cada paso es seguido minuciosamente por la prensa y la pasión de los fanáticos raya en lo extremo, es muy diferente a Minnesota, donde militó ocho temporadas con los Mellizos y ganó dos veces con fallo unánime el premio Cy Young de la Liga Americana.



''Yo ya tengo claro que aquí las expectativas son enormes y que se cuenta conmigo como un factor fundamental para conseguir un título'', afirmó el zurdo de 28 años, hoy por hoy considerado el mejor pitcher de las Mayores. ''Pero no sólo es Johan Santana ... es la tarea de un equipo completo''.



Con su esposa Yasmile y su padre Jesús observando en primera fila en el ''Diamond Club'', Santana se enfundó la camiseta con el número 57 y y señaló que necesitará tiempo para adaptarse a un nuevo entorno.



''Ya ganó dos Cy Young y aquí puede conseguir otros más y también el anillo (de Serie Mundial)'', dijo Jesús Santana.



A una pregunta en español realizada por The Associated Press, Santana dijo no sentirse intimidado por la presión con la que deberá lidiar tras haber firmado un contrato de seis años y 137,5 millones de dólares.



''Sé exactamente lo que debo hacer en el montículo. Ahora no me pondré a cambiar nada. Seguiré haciendo lo mismo que me ha funcionado'', sostuvo Santana.



''Siempre he sido muy trabajador. Eso no se pide, se gana'', afirmó. ''Sé de dónde vengo y sé por lo que he tenido que pasar ... Llevo ocho años haciendo esto, no soy una persona materialista''.



La fórmula del oriundo de Tovar, Mérida, es una que lo tiene 2004 como el líder en las Mayores en victorias (70), efectividad (2.89) y ponches (983) desde 2004, además de conseguir la Triple Corona de pitcheo en 2006 como líder de la Americana en esas categorías.



Santana cerró la pasada temporada con un récord de 15-13 y fue víctima de 33 jonrones, las peores cifras en su carrera. No le fue bien en sus últimas siete aperturas (2-4 con 5.11 de efectividad), lo que dio paso a suspicacias sobre la salud de su brazo, pero los exámenes físicos a los que se sometió antes de firmar con los Mets no mostraron nada negativo.



''Todo jugador pasa por momentos malos y ése fue mi caso ... y no olviden que los Mellizos tuvieron una temporada desbalanceada y eso afectó'', declaró.



A Santana le beneficiará lanzar en el Shea, estadio con dimensiones que favorecen a los serpentineros y en donde el año pasado tiró una blanqueada e incluso con el bate pegó un doble.





Su llegada refuerza notablemente la rotación de los Mets, el primer club que dilapidó una amplia ventaja al frente de su División Este y quedó fuera de los playoffs. La misma incluye al dominicano Pedro Martínez, laureado tres veces con el Cy Young, así como el mexicano Oliver Pérez y John Maine, ambos ganadores de 15 juegos en 2007.



La incógnita que se suscita es si habrá celos entre Santana y Martínez, pero Minaya desestimó tal posibilidad: ''Hace unas noches hablé con Pedro y me dijo que siente una gran felicidad de tenerlo a bordo. Pedro está feliz porque ya no tendrá la presión de que tiene que ganar en cada salida''.



Minaya contó como anécdota que Martínez le pidió una vez el autógrafo a Santana, y que fue ahí que el venezolano ''supo que era un lanzador especial''.



''Le tengo mucho cariño a Pedro y con él de compañero voy a aprender muchas cosas'', dijo Santana.



Quien si tendrá un dolor de cabeza es el manager Willie Randolph, ya que le tocará tomar la decisión de escoger cuál de los dos abrirá el juego inaugural de la temporada.



''Ahora no puedo decir quién lo será. Lo bueno es que tengo varios días para pensar en eso'', manifestó Randolph sin dar pistas.



Los campos de entrenamientos abrirán sus puertas dentro de 10 días para los lanzadores y receptores, y los Mets arrancarán su temporada regular el 31 de marzo en casa contra los Marlins de la Florida.