Buen debut de Capello

LONDRES / AFP

La selección de fútbol de Inglaterra se impuso 2-1 a su par de Suiza, este miércoles en partido amistoso jugado en el mítico y renovado estadio londinense de Wembley, en el que el italiano Fabio Capello debutó al frente del equipo anfitrión.



Èste fue un encuentro sin mayor interés de los cinco previstos antes de las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010.



"Estábamos nerviosos al comienzo, visiblemente tensos, con el fracaso de la eliminación a la Euro sobre los hombros. Creamos ocasiones (de gol), pero no anotamos porque tienen un muy buen arquero... Nos hicieron un gol en el único error defensivo cometido. Para jugar en Inglaterra hay que tener cualidades, pero también hay que estar en condiciones" físicas, dijo Capello, seguramente refiriéndose a los jugadores no convocados o dejados en el banco.



Dos meses y medio después de la humillante eliminación inglesa a la Eurocopa de Suiza y Austria 2008, la primera decisión de Capello fue prescindir de David Beckham, que hubiese jugado su partido 100 con la selección, y la camiseta con el número 7 le fue confiada a un seductor David Bentley.



La segunda fue dejar en el banco de suplentes a Michael Owen e intentar imponer su propio estilo, con Wayne Rooney solo en punta, y Joe Cole sobre la izquierda y David Bentley por la derecha para proveerle los balones.



Tras un comienzo lánguido, este esquema dio sus frutos, cuando Cole se deshizo de Stephan Lichtsteiner y permitió a Jermaine Jenas marcar su primer gol a nivel internacional (41).



Si no fuera por el larguero de Diego Benaglio, el mediocampista, un jugador con futuro, hubiera logrado un doblete en el 54.



Los helvéticos igualaraon con un disparo cruzado de Eren Derdiyok, muy bien habilitado por Tranquillo Barnetta (58), pero Shaun Wright-Phillips aseguró el triunfo al retomar un balón lanzado por el capitán Steven Gerrard (62).