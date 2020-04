Romario renuncia a Vasco y podría retirarse

La repentina renuncia de Romario a su cargo de entrenador-jugador del Vasco de Gama podría significar el final de su carrera como futbolista profesional.



Romario dimitió apenas horas antes del partido el miércoles contra Friburguense por el torneo estatal de Río de Janeiro, al denunciar injerencias del presidente del club Eurico Miranda en la selección del equipo titular.



''Hasta aquí llega mi historia con Vasco'', declaró Romario.



El goleador, campeón mundial con Brasil en Estados Unidos 1994, explicó que decidió renunciar cuando Miranda le dijo que tenía que poner como titular al joven delantero Alan Kardec. Romario había dispuesto dejar a Kardec en el banco de suplentes en uno de los partidos del Vasco.



''Yo quería darle descanso al muchacho, pero ellos están buscando venderlo'', declaró Romario. ''Yo no acepto este tipo de injerencias''.



Se dice que Kardec podría ser vendido al París Saint-Germain de Francia.



Miranda negó que el interés fuese la venta del jugador, pero reconoció que dio la orden para que Kardec saliese desde el arranque.



''Fue mi decisión'', dijo Miranda. ''No es justo dejar en la banca a un jugador con semejante potencial. No me importa con quien tenga que lidiar. Lo hará cada vez que pueda''.



Romario había dicho esta semana que contempla retirarse como jugador al final de marzo, cuando expira su contrato con Vasco.



''Cualquier cosa puede pasar'', dijo el delantero de 42 años tras irse de Vasco, club con el cual inició su carrera en 1985.



Directivos de Flamengo han mostrado interés de abrirle las puertas a Romario, así como otros clubes más.



Romario, quien ha hablado de retiro en varias ocasiones anteriores, no puede jugar en la actualidad por una suspensión por dopaje, causada por el uso de una medicina para prevenir la caída del pelo. El fallo sobre su apelación se debe anunciar el 14 de febrero.