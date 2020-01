¿Cómo la vieron?

“Las mismas carencias, se avanza pero no se define, se jugó mejor, pero faltó madurez, esta selección no es mejor que la que se midió a San Vicente”, fueron los principales señalamientos que hicieron los periodistas deportivos especializados en fútbol consultados por EL NUEVO DIARIO luego de la derrota 1-0 de la Azul y Blanco ante Antillas Holandesas.



Nicaragua mostró grandes avances. Por ejemplo, nunca se vio un sistema ofensivo como ahora, pero las carencias defensivas volvieron a ser clave en la derrota, al igual que contra los sanvicentinos en las eliminatorias pasadas, coincidieron Helmuth Hurtado, de Canal 8 y el programa Tiempo Extra, de Radio La Primerísima, y Octavio Sevilla, de Radio Ya.



“Mostramos las mismas carencias, descuidos garrafales a la defensa, falta de creatividad, sin contar la inutilidad para resolver las situaciones claras de gol, con un equipo al que se debe reconocer, mostró un cambio de mentalidad a la ofensiva, pero no bastó”, dijo Sevilla.



“Nos falta madurez para asimilar ese sistema ofensivo, abusamos de un juego individualista, y lo que es peor, seguimos siendo predecibles a la hora de manejar el balón”, resalta el narrador.



“Se vio que se hizo un trabajo en Brasil, y mostraron que aprendieron a moverse, a recorrer de forma diferente la cancha. Por primera vez se vio una selección en función de ataque y no de defensa, pero aún estoy seguro que esta selección no es mejor a la que se midió a San Vicente hace cuatro años”, explica Hurtado, el mejor comentarista de 2006.



Para Hurtado, los únicos de este equipo que pueden alcanzar en la de 2004 son Ricardo Vega y Samuel Wilson, el resto no estarían convocados.



“Hay varios jugadores que deberían ser convocados. Ismael Reyes, Sergio Iván Rodríguez, y sin temor a equivocarme, entre los defensas de esta selección, Ezequiel Jerez es mejor de todos, es seguro, líder en la cancha, y por qué no llamar a Carlos Alonso”, dijo el esteliano.



Por su parte, Levi Luna, de canal 8 y Radio La Primerísima, vio avances en el toque de balón y la movilidad en la cancha, pero siguen los problemas serios para finalizar la jugada.



“Nicaragua propuso más juego que Antillas. Fue una de las cosas que más me gustó, cómo Nicaragua fue a buscar el gol, aunque sin resultados”, expresó Luna.



Luna cree también en los cambios e insistió en incluir a Ezequiel Jerez, y además, poner de titular a Samuel Wilson para el juego de vuelta.



“Se debe jugar ofensivo en el partido de vuelta, pero esperando un poco lo que ofrecerá Antillas en los primeros minutos de juego”, concluyó Luna.