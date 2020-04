Difícil armar este All Star

Hubo un tiempo en que varios astros de las Grandes Ligas se sintieron atraídos hacia el béisbol caribeño para continuar su “afilamiento”, mostrar su crecimiento, y por supuesto, cobrar “algo más”.



He revisado, aunque no cuidadosamente, box scores de estas Series desde 1949, cuando el béisbol cubano rugía como Mufasa enfurecido, y no he podido evitar sentirme sacudido por el asombro.



Seleccionar un All Star de Series del Caribe, de acuerdo a la grandiosidad alcanzada por cada uno de ellos en el mejor béisbol del mundo, es tan difícil, como entrar a cualquiera de los salones del Palacio de Versalles y determinar cuáles son las mejores pinturas.



Vamos a los jardines. ¡Qué fácil es tomar a tres miembros del Salón de la Fama de Cooperstown! Ahí están Willie Mays, Roberto Clemente y Reggie Jackson. Veamos, Mays y Clemente son bateadores de 3,000 hits; Reggie y Mays terminaron encima de 500 y 600 jonrones; Clemente y Mays consiguieron una montaña de Guantes de Oro y agreguen que los tres tienen títulos de Más Valioso.



En primera base, otro miembro del Salón de la Fama, Tany Pérez, factor de aquella impresionante Maquinaria Roja, un gatillo seguro con gente en las bases y natural impulsador de más de 90 carreras por temporada.



Lo siento por Jim William, Roberto Alomar y tantos otros intermedistas. Ese sitio es para el panameño Rod Carew. El siete veces campeó de bateo de la Liga Americana, que se instaló en Cooperstown, fue una de las grandes figuras de estas Series.



¿Quién en el short? Ésta es una pregunta de difícil respuesta. Luis Aparicio está en el Salón de la Fama; Zoilo Versalles fue el primer latino Más Valioso; y el explosivo Miguel Tejada, también un Más Valioso, sigue escribiendo su historia. La ventaja es para Aparicio.



En la esquina caliente no hay mucho resplandor. Howard Johnson, Ron Cey, Marcano Trillo y Celerino Sánchez brillaron junto el cubano Héctor Rodríguez, pero sin grandes historias en las Mayores. En uno de los All Stars de estas Series, el antesalista fue Steve Garvey.



Detrás del plato, el hombre de la máscara de hierro es Gary Carter, otro de Cooperstown, y como bateador designado, tenemos a Rico Carty.



En la colina, como abridores, Juan Marichal, Miguel Cuellar, Fernando Valenzuela, Camilo Pascual y Denis Martínez. Ahí tienen a dos merecedores de premios Cy Young: Cuellar y Valenzuela; a los dos más grandes ganadores latinos: Denis y Marichal; y lo que significó el curvista Pascual.



¡Qué difícil es esto de juntar peloteros de diferentes épocas y hacer valoraciones! Menos mal que en béisbol, las cifras son más contundentes que en otros deportes, y la conquista de reconocimientos también.



