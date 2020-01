A prueba de fuego

René “El Chirizo” González tendrá este 15 de febrero su primera pelea del año, la que según su apoderado, Marcelo Sánchez, será una prueba exigente para calibrar a su pupilo para un 2008 que promete encaminarlo a disputar un combate por título mundial en las 130 libras.



Su primer obstáculo en el inicio de esta encrucijada será el panameño Armando “Monito” Rojas, quien pese a su registro de nueve triunfos, siete derrotas y cinco empates, es un rival complicado por sus antecedentes.



El “Monito” tiene combates con lo mejor del boxeo canalero, en los que resalta una decisión dividida con Whyber García, en diciembre de 2007, un empate con Roinet Caballero, en 2006, ahora ranqueado número uno de las 126 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).



“Estoy convencido de que haberle traído a Alexis Pizarro en la última pelea a ‘El Chirizo’ fue un error, pero eso lo rectificamos en esta velada. Como le dije a René, le digo a los aficionados del boxeo: éste no va ser ningún flan, y así tiene que ser si queremos guiarlo a una pelea por título. Tiene que ser el año de René”, comentó Sánchez en conferencia ayer.



“El Chirizo” también está convencido de que no debe perder más tiempo para asumir retos mayores, y luego de haber enfrentado a lo mejor de su categoría en Nicaragua, ahora en su mente no cabe otra cosa que no sea el título mundial de las 130 libras de la AMB.



“Rojas va ser difícil. Miré un video y me hizo recordar al ‘Chucky’ Bonilla, quien no es un boxeador malo, es disciplinado, lo que pasa es que nunca ha tenido respaldo. Así de aguerrido es este panameño. Va ser una gran pelea, pero eso es lo que espero para este año, que no dudo deba pelear un título”, agregó González.



Sánchez explicó que los planes con “El Chirizo” son programarlo en Estados Unidos quizá en mayo o junio bajo la promotora de Don King, y no descarta una pelea en Puerto Rico luego que junto a la promotora Prodesa, podrían llevar a peleadores de ambas promotoras.



A la par de René, Marlon “La Rata” Aguilar protagonizará la semiestelar ante el también panameño Leopoldo “El Tiburón” Arrocha en la velada que se hará en el gimnasio Alexis Argüello el próximo 15 de febrero.