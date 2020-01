"Vengo ayudar a otros a ser mejor"

Phoenix / AFP

Shaquille O'Neal, el centro de 36 años de edad cuatro veces campeón de la NBA, dijo este jueves que su principal motivación al ser transferido de Miami Heat a Phoenix Suns es "ayudar a otros a ser mejor".



Vestido con un traje oscuro y corbata con los colores de los Suns, O'Neil ofreció una rueda de prensa en Phoenix donde, además de recibir y ponerse encima del terno la camiseta número 32 que llevará en el equipo, habló de sus planes y especialmente de su llamado "Proyecto Amare".



"No quiero nada de particular para mí, pero quiero cosas para el equipo. Quiero ayudar a los otros a ser mejor", acotó el gigantón de 2,16 m de estatura y 148 kilos de peso.



O'Neal manifestó su alegría por el cambio y señaló que (Phoenix) "es uno de los mejores conjuntos del Oeste, y quiere seguir siéndolo".



"Steve Nash no me necesita realmente para ser mejor. Ya es uno de los mejores líderes de la historia. Hay muchachos que se mueven bien. Raja Bell es uno de los más hábiles de la NBA en la zona de tres puntos, pero quiero hacer de Amare (Stoudemire) un mejor jugador", añadió.



'Shaq' dio a conocer que desembarca en Phoenix con su 'Proyecto Amare' en la cartera, que tomar bajo su ala al estelar delantero de los Suns "para llevarlo del 'top tres' al número uno".



O'Neal ha faltado a 15 partidos de esta temporada debido a una lesión de cadera y desde que comenzó el año sólo ha participado en cuatro juegos, pero ahora dice estar recuperándose bien.



"Ya comencé a trabajar con el equipo médico del club (Suns). Espero jugar después de la pausa del Juego de Estrellas (17 de febrero). Para mi edad, tengo un cuerpo en excelente estado", señaló.



A la pregunta de cual es su respuesta a quienes dudan de su capacidad física para integrarse a un equipo que prefiere el juego rápido y los contraataques, O'Neal replicó que tiene mucha experiencia en la Liga para adaptarse a todos los sistemas, y que responderá con su juego a quienes dudan de él.



"Eso sirve exactamente para motivarme. Cuando monto en cólera, soy capaz de ganar títulos. Estos últimos años estuve en un sistema (en Miami) donde no se corría mucho, entonces la gente pensaba que yo no podía correr. ¡Pero verán! ¡Y bien, voy a sorprenderles! Voy a mostrarles que tengo aún gas", manifestó.



"La verdadera definición de un gran jugador no es el número de puntos, ni ser egoísta. La verdadera definición de un gran jugador es que convierte a quienes lo rodean en elementos mejores que el mismo. Y vengo para hacer eso, subrayó.