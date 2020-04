Caen los más temibles

SANTIAGO

Tras la imprevista jornada en la que México derrotó 7-4 al Licey y Venezuela 8-5 a las Águilas, los representativos dominicanos tendrán la oportunidad de disputar por primera vez en su historia el título de la Serie del Caribe. A primera hora, Nelson Figueroa ratificó, ahora en el clásico caribeño, que es “el papá” de los Tigres del Licey.



No se conformó con ayudar a las Águilas Cibaeñas a conquistar el campeonato con el uniforme de ese club, sino que, con la casaca de los Yaquis de Obregón, de México, realizó un nuevo aporte, contribuyendo a quebrar el invicto de los Tigres quisqueyanos.



El desafiante monticulista, que en la anterior salida le lanzó al Licey 9.1 entradas de una anotación, el miércoles se unió al designado Roberto Saucedo y ofreció a México una de las más grandes y dramáticas victorias en la historia de las Series del Caribe.



México (1-4), “La Cenicienta” de las tres últimas series, llegó con marca de 0-4, contrario al Licey (4-0) y como “Lázaro”, se levantó en la novena entrada perdiendo 4-1, fabricaron tres, empataron 4-4 y terminaron ganando 7-4, con jonrón de tres vueltas de Saucedo, que remolcó cuatro de las carreras de su club.



Los aztecas sepultaron las intenciones de los Tigres de buscar su cuarta serie caribeña de manera invicta y los bonos de potencial ganador del certamen. A segunda hora, los Tigres de Aragua superaron 8-5 a las Águilas Cibaeñas, que anoche intentaban forzar a un partido de desempate en su partido de segunda hora frente a los líderes del Licey.





“La bendición”



La gloriosa franquicia azul volvió a sufrir otro fuerte golpe de Figueroa, a quien tendrán que comenzar a tributar de manera revente “la bendición”. Figueroa entró en el noveno con la de ganar en tercera y un sólo out y pudo resolver la situación. Más luego retiró de 1, 2 y 3 en el décimo y se apuntó la victoria, segunda de los aztecas en 17 partidos de las tres más recientes series.



El triunfo, más que salvar la honra de los mejicanos, permitió a los anfitriones cibaeños, para los que actuó como refuerzo en el torneo de aquí, aumentar las posibilidades de retener la corona que conquistaron en Carolina, Puerto Rico, en la pasada estación.



Perdió el relevista Oneli Pérez, que permitió las tres vueltas que marcaron diferencia, víctima del jonrón de Saucedo.



En la entrada anterior Carlos Mármol, estelar cerrador azul, no pudo preservar distancia de tres (1- 4), concediendo cuatro hits, entre ellos un triple, amén de que también fue perjudicado por su compañero Ronnie Belliard con un error, que pudo ser el segundo out del triste capítulo.





Los mejores

Ofensivamente México, que sumó 12 imparables, seis en las últimas dos entradas, tuvo en Saucedo, con dos jonrones, Alfredo Amézaga y Albino Contreras, a sus principales pilares. Nelson Cruz, con dos dobles, y Juan Francisco, con dos sencillos, brillaron por Licey, junto a José Bautista (jonrón).