Peligra Schilling

BOSTON / AP

Curt Schilling padece una ''serie'' lesión en el codo de lanzar que podría requerir una operación que le obligaría a retirarse, según una versión de un diario de Boston que también asegura que los Medias Rojas han averiguado si podría rescindir el contrato por ocho millones de dólares y una temporada que acordaron hace tres meses.



El diario The Boston Herald informó en su edición electrónica del jueves que Schilling podría tener una lesión en el manguito rotador, tan grave que la cirugía podría significar el final de su carrera. El derecho de 41 años ha dicho que 2008 será su último año en las Mayores.



Schilling no respondió a una llamada telefónica o a un correo electrónico pidiendo una reacción. Su publicista Katie Leighton indicó que Schilling no formulará comentarios el jueves. Tampoco hubo reacción por parte de los Medias Rojas.



Schilling, quien el año pasado estuvo varias semanas en la lista de lesionados por tendinitis en el hombro derecho, acumuló marca de 9-8 y 3.87 de efectividad. Se fue 3-0 con 3.00 de efectividad en los playoffs, y los Medias Rojas ganaron su segunda Serie Mundial en cuatro años.





Canó y Yanquis completan contrato

NUEVA YORK

El dominicano Robinson Canó y los Yanquis de Nueva York completaron el jueves el contrato de 30 millones de dólares que atará al intermedista por las próximas cuatro temporadas.



Canó bateó para .306 con 19 jonrones, 97 remolcadas y 41 dobles el año pasado. Fue al Juego de Estrellas en 2006 y quedó segundo en la votación al Novato del Año en la temporada previa. Podía aspirar al arbitraje salarial para la campaña que se avecina.



El contrato podría alcanzar un valor de 57 millones por seis temporadas. El jugador de 25 años devengará salarios de 3 millones esta temporada, 6 millones el próximo, 9 millones en 2010 y 10 millones en 2011.



Nueva York podrá hacer uso de una opción de 14 millones en 2012, con una cláusula de 2 millones por rescindir el contrato.