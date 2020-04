¿Será abridor Chamberlain?

Hank Steinbrenner ya podría haber determinado el destino de Joba Chamberlain, pero eso no quiere decir que no podemos tener un poco de diversión debatiendo cómo deben ellos usar al talentoso joven lanzador derecho de los Yankees. Steinbrenner ha dicho que Chamberlain será cambiado de lugar a la rotación abridora ahora que Mariano Rivera está de regreso como el cerrador

"No voy a malgastar Joba como un tipo de setup, cierto. Eso sería descabellado. Queremos ver lo que él puede hacer como un abridor", dijo Steinbrenner. Por supuesto, todos estamos curiosos por ver lo que Chamberlain podía hacer como un abridor, pero ¿dejarlo donde él estaba la pasada temporada para reponer a Rivera sería tan tonto realmente?

Por lo que recuerdo, Chamberlain era el único tipo confiable del bullpen además de Rivera, y los Yankees no podrían haber hecho los play offs sin ese puente a la novena entrada. Y también recuerdo cuando Rivera desempeñó un papel similar durante la temporada de 1996 delante de John Wetteland. Uno puede debatir si los Yankees habrían ido tan lejos sin ese arreglo

Independientemente del jugador que sea añadido al bullpen, la posibilidad de que cualquiera de ellos sea tan dominante como Chamberlain la pasada temporada es muy remota. En realidad, es casi una realidad de que nadie emparejara su éxito. Él tenía récord de 2-0 con una efectividad de 0.38 con 34 ponches en 24 entradas lanzadas. Chamberlain ya ha demostrado que a los 22 años de edad puede puede manejar la presión de lanzar en Nueva York. Ha habido muchos ejemplos de relevistas que han tenido éxito en otros lugares en las Mayores (Steve Karsay y Kyle Farnsworth, por nombrar algunos) que no podían hacerlo en el Bronx

Mientras tanto, una rotación sin Chamberlain, como está ahora, incluiría a Chien Ming - Wang, Phil Hughes, Ian Kennedy, Mike Mussina y Kei Igawa o Jeff Karstens. Seria decente, pero no exactamente para echarse a dormir. Aun asegurando a Andy Pettitte, se mirarían las cosas mucho mejor.



Mantener a Chamberlain en el bullpen tiene otros beneficios. Podía ser atesorado como el sucesor de Rivera, y si un Rivera envejecido no pudiera mantenerse lo suficientemente sano o eficaz a través del final de su contrato, Chamberlain tendría una transición más fácil hacia su nuevo papel como cerrador. ¿Por qué preocuparse por traer a un forastero sin garantía de cómo tendrían éxito en Nueva York cuando usted tiene a un relevista dominante probado en el circulo de espera?

¿Así que, qué piensa usted sobre Chamberlain? Lo usaría como un lanzador abridor, que es donde empezará la temporada probablemente, lo mantendría en el bullpen, o lo cambiaría por un lanzador abridor número uno?