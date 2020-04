¿Qué pasará con Schilling?

Boston Globe

El personal médico de los Medias Rojas había realizado bastantes tomografías axiales computarizadas y radiografías para saber lo que quedaba del brazo derecho de Curt Schilling: no mucho. Indudablemente había un debate en la organización sobre los méritos de traerlo durante un año más.



Tal vez los Medias Rojas no sabían que Schilling experimentaría más dolor en su hombro en la temporada baja y que no podría reforzarlo a tiempo para el entrenamiento de primavera. Pero incluso teniendo conocimientos de los problemas del hombro terco de Schilling no cambiaron el enfoque del equipo en la temporada baja. Particularmente sobre el premiado agente libre Johan Santana.



De la misma forma que los Medias Rojas lo calcularon, Tim Wakefield y Schilling tomarían un sitio en la rotación básicamente entre ellos, y los Medias Rojas esperaban conseguir una temporada completa entre ambos. También tienen un abridor joven en aumento en Justin Masterson, o Kyle Snyder, o Julián Tavarez, que era su abridor número cinco la mayor parte de la pasada temporada.



¿Los Medias Rojas son menos equipo porque Schilling no estará con ellos por al menos la mitad de la temporada? Improbable. Schilling no es más el burro de carga que ha sido en su carrera, y los Medias Rojas sabían eso. Así que el asunto más importante es que Schilling se mantiene en su programa de fortalecimiento, termine con cualquier resentimiento que él pueda guardar contra el equipo por no autorizar la cirugía, y se mantenga dedicado a su trabajo así entonces él puede ayudar a los Medias Rojas en la extensión.



Durante un tiempo, Schilling no estaba en los planes de los Medias Rojas. Después de lo que los Medias Rojas habían visto de Lester en septiembre y octubre, y Buchholz en septiembre, ellos no iban a perseguir a un lanzador de la agencia libre hasta que los Yanquis trataron de adquirir a Santana. Los Medias Rojas simplemente dieron la vuelta sobre Erik Bedard y Dan Haren.



Ellos creyeron que la operación de hombro en un tipo de 41 años con un contrato de un año podría requerir de una rehabilitación larga y no beneficiaria al equipo.



Schilling no quería marcharse con una nota baja. Él hizo su casa aquí. Tiene una empresa. Ir contra la corriente a finales de su carrera parecía contraproducente para lo que él está tratando de construir para sí y su familia aquí después de su carrera. Todavía puede ser un consejero para los lanzadores más jóvenes de Boston, o un segundo coach de pitcheo, un papel que él llevó a cabo bien la pasada temporada. Sus compañeros de equipo parecen gustar de él, que no ha sido siempre el caso en otros lugares y en las otras épocas.



Schilling intentará dar otro intento al programa de reforzar el hombro. Si no responde tan bien como la pasada temporada, él tiene la alternativa de alejarse fuera de su contrato y tener la cirugía para prepararse para el ‘09 con otro equipo. No hay duda los Medias Rojas habrían preferido que Schilling empezara la temporada, pero no hay ninguna forma que esto ocurra. Ambos lados sabían que no quedaba mucho en su hombro derecho antes de que todo esto saliera a luz.