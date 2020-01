A Mauricio le ha faltado suerte

Con Mauricio Cruz como Director Técnico de la Selección Nacional de Fútbol que participa en las Eliminatorias de la Concacaf para el Mundial Sudáfrica 2010, se cumple la cábala que dice que no siempre un buen jugador es buen técnico, al menos eso es lo que reflejan las estadísticas. Mauricio, como jugador tuvo destacados resultados, pero como técnico del combinado nacional las cosas son al revés.



Mauricio debutó como técnico de la Selección Nacional en la Copa de Naciones de Uncaf de 1993. En este tipo de competencias dirigió 11 partidos con igual número de derrotas, incluyendo una de 10-2 ante Honduras.



La segunda competencia en la que más ha dirigido el “Chaparro” es en las eliminatorias mundialistas, en la que ésta en su cuarta comparecencia. Ha dirigido las de Francia 98, enfrentando a Guatemala, perdiendo los dos encuentros; Corea-Japón 2002, ahí se enfrentó a Honduras y Panamá, perdiendo los cuatro encuentros, y ahora la de Sudáfrica 2010. Ha dirigido siete juegos sin resultados positivos.



También estuvo al frente del combinado nacional en el Preolímpico de Sydney 2000 contra Honduras, con los que se perdieron ambos desafíos.



En resumen, en 20 partidos que Mauricio ha estado al frente del equipo nacional no ha ganado, ni siquiera empata. Sus equipos anotan ocho goles y permiten 71.



Al último gran jugador de raza que ha producido el fútbol pinolero no le va bien con la selección. No ha tenido suerte. Distinto es con el Diriangén, con el que logró grandes resultados, pero no es el tema de este instante.



En el mercado de oferta y demanda de técnicos nacionales, hay pocos de quienes echar mano, pero figuran algunos con posibilidades, como Otoniel Olivas y Róger “Pinocho” Rodríguez, hasta el mismo Florencio Leiva, que ha tenido resultados con equipos juveniles y a nivel de Juegos regionales.



Muchos quisieran que tuviéramos un entrenador extranjero de cierto prestigio, pero Fenifut no tiene la capacidad económica para contratarlo.