Cuba a crecer en fut

La selección de Cuba, país desaparecido del mapa futbolístico mundial desde los años 30, será exigente con los resultados de su nuevo entrenador, el alemán Reinhold Fanz, aunque sus condiciones de trabajo distarán mucho de las de un seleccionador profesional.



La Asociación de Fútbol de Cuba (AFC) ratificó la contratación de Fanz, noticia que ya había adelantado el estratega el pasado día 31 en Berlín, con la intención de dotar al seleccionado de la ''disciplina táctica'' y del carácter ''competitivo'' de los que carece en la actualidad.



La llegada del ex entrenador, entre otros, del Fortuna Dusseldorf y el Eintracht de Frankfurt, se producirá el 2 de marzo y es resultado de una larga cooperación entre los responsables del fútbol cubano y el Bonner SC, club de la cuarta división germana.



El trato supone que el Bonner correrá con los gastos del técnico mientras que la AFC se encargará de proveerle una casa, la alimentación y los medios necesarios para que realice su trabajo.



No por ello la exigencia será menor, dijo a Efe el presidente de la AFC, Luis Hernández, al subrayar que Fanz será el entrenador cubano mientras la selección esté ''con vida dentro del mundial'' de Sudáfrica 2010, cuya fase clasificatoria empezará en junio para la isla con un partido contra el ganador del Aruba-Antigua y Barbuda.



''Hasta el Mundial de 2010'', agregó entre risas, pero al preguntarle si la derrota de Cuba en esa clasificación supondría la destitución del estratega, respondió: “claro''. La colaboración entre la asociación del fútbol cubano y el Bonner SC comenzó en 1998 y ha facilitado varias visitas del conjunto cubano a Alemania desde 2003.



Fanz era seguido desde hacía varios años por los dirigentes de la isla, pero ha sido ahora, a cuatro meses de que Cuba abra su participación en la eliminatoria, cuando se ha consumado el acuerdo de ''cesión'' a la mayor de las Antillas.



Destacó que el entrenador germano ''ya tenía cierta relación de intercambio'' con Cuba: había visto a la selección durante la pasada Copa de Oro y conocía el campeonato nacional de este país. ''Para nosotros era importante tener un técnico de nivel de un país con una tradición de fútbol como Alemania'', dijo.



No es la primera vez que un entrenador extranjero tomará las riendas del combinado cubano. Entre 2003 y 2005 lo hizo el peruano Miguel Cómpany, en los 90 fue el italiano Giovanni Campari y antes habían pasado por la isla técnicos de Hungría y Checoslovaquia.



Sin embargo, para Hernández, el mejor fue el norcoreano Kim Yong, quien se hizo cargo del equipo entre 1968 y 1971, tras formar parte del cuerpo técnico de la selección de Corea del Norte que disputó el Mundial de Inglaterra en 1966.



Con él, Cuba llegó a ganar un Juegos Centroamericanos y a ser medallista en unos Panamericanos, lo que permitió, según Hernández, reverdecer viejos laureles y recordar que en 1938 el equipo antillano participó en el Mundial de Francia.



Para Cuba, el objetivo es emular a Trinidad y Tobago, que de la mano del holandés Leo Beenhakker alcanzó la fase final del Mundial de Alemania 2006. Aunque a Hernández le gustaría un entrenador como el ex madridista o el serbio Velibor 'Bora' Milutinovic, que llevó a cinco países distintos a un Mundial, la opción de Fanz le parece buena.



''Tenemos que valorar también la parte financiera. Son entrenadores muy cotizados'', explicó.