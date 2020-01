Proyectan torneo de las Américas en beis

PONCE, Puerto Rico / AP

La Confederación Panamericana de Béisbol (Copabe) proyecta celebrar un torneo panamericano tras concluir la Serie Mundial de las Grandes Ligas y antes de iniciarse los campeonatos caribeños.



''La idea de esta Copa de las Américas es que en la misma participen los mejores jugadores disponibles, incluyendo peloteros profesionales'', dijo el viernes a The Associated Press el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, Israel Roldán.



''El torneo sería cada dos años en el mes de octubre o noviembre'', agregó. ''La idea es hacer la Copa tras concluir el campeonato de Grandes Ligas y antes de que se inicien los torneos profesionales del Caribe''.



La idea fue ratificada el jueves durante una reunión del comité ejecutivo de Copabe en San Juan a la que no pudo asistir el delegado de Cuba, Alfredo Casañas, porque el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos le negó la visa para viajar a Puerto Rico.



Roldán dijo que tras el acuerdo, ahora los dirigentes de la Copabe buscarán el apoyo de los ejecutivos de Grandes Ligas y de la Federación Internacional de Béisbol para seguir adelante con el proyecto.



A la reunión de San Juan acudieron delegados de Estados Unidos, Venezuela, México, Puerto Rico y el presidente de la Copabe, el panameño Eduardo de Bello.



''Ya comenzó a desarrollarse el plan, pero todavía no tenemos la fecha de inicio, ni la sede de la Copa porque ahora buscaremos el aval de las Grandes Ligas para poder utilizar peloteros profesionales'', dijo Roldán.